Au cours de ses dix-sept années de carrière, elle a été photographiée par des photographes de plateau, par des photographes de presse, par des grands noms de la photo, par des photographes amateurs….. Certains de ces clichés font aujourd'hui parti du mythe.

Marilyn Monroe par Ed Feingersh © Getty / Michael Ochs Archives

Le calendrier

"Mon plus gros problème, en dehors de la nourriture, des bas et du loyer, c’était ma voiture. […] Une personne sans voiture qui cherche du travail à Hollywood est un peu comme un pompier sans autopompe. Il fallait faire chaque jour la tournée d’au moins douze studios et agences théâtrales, tous situés dans des quartiers différents et à des kilomètres les uns des autres."

Le calendrier avec la photo de Marilyn Monroe par Tom Kelley, lors d'une vente aux enchères © AFP / Gabriel Bouys

Nous sommes en 1949, Marilyn est fauchée et c’est donc pour payer les traites en retard et récupérer sa voiture que Marilyn a accepté de poser nue pour le fameux calendrier. Le photographe s’appelle Tom Kelley. Il a déjà fait poser Marilyn pour une publicité pour une marque de bière. "Tu es idéale pour ce boulot, lui explique Kelley, non seulement parce que tu es bien balancée, mais parce que tu es inconnue."

Marilyn utilisa le pseudonyme de Mona Monroe et fût payée 50 dollars. Les photos, publiées dans un calendrier rapportèrent 500 dollars à Kelley.

Quelques années plus tard, en avril 1952, le calendrier refait surface à la Une de Life magazine. La Fox lui conseille de nier que c'est elle sur la photo. Elle refuse et assume et le raconte dans Confession inachevée (Robert Laffont) : "Quelques semaines plus tard je constatais que loin de me nuire, cette histoire m’avait été favorable. D’une part, les gens avaient été touchés de découvrir cette preuve de mon honnêteté, et de plus, le calendrier, très apprécié, se vendit à plusieurs millions d’exemplaires."

L’image hollywoodienne

Il a été le photographe des portraits officiels en studios de la 20th Century Fox de 1923 à 1966, et a donc photographié des milliers de stars hollywoodiennes.

Frank Powolny photographia Marilyn Monroe de 1950 à 1954, toujours pour des séances de photos classiques en studio. Il prit ainsi des clichés publicitaires de films (pour "Eve", "Quand la ville dort", "We're not married", "Les hommes préfèrent les blondes" et "Sept ans de réflexion") puis des séries de portraits de Marilyn, dont la plupart des clichés restent aujourd'hui parmi les plus connus.

C’est l’une des photos, réalisée par Powolny pour la promotion du film Niagara, qu’Andy Warhol utilisa pour ses séries de sérigraphies de Marilyn. Il y eu d'abord Diptyque Marilyn. Andy Warhol décida de peindre ce diptyque dès le lendemain de la mort de Marilyn. Puis il y eu une seconde série de cinq œuvres qui comprend des versions rouge, orange et turquoise.

Marilyn Monroe par Franck Powolny © Bettmann et la "Shot Sage Blue Marilyn" d'Andy Warhol qui sera vendu par Christie prochainement © Getty

Shot Sage Blue Marilyn fait partie de cette série. Elle vient d'être vendue aux enchères.

Dans les rues de New York

Mars 1955 - Marilyn a fuit Hollywood depuis quelques mois et s’est installée chez les Greene, dans le Connecticut. Elle vient de fonder avec Milton Greene la "Marilyn Monroe Productions". La vie est alors rythmée par des séjours périodiques à New York où elle entame une psychanalyse et rencontre le maître à penser de toute une génération d’acteur, Lee Strasberg, qui l’acceptera bientôt dans son cours.

En ce mois de mars 1955, Marilyn est à New York où deux apparitions publiques sont prévues : la première de la pièce de Tennessee Williams La Chatte sur un Toit Brûlant (Marilyn y assiste avec les Greene le 24 mars) et un gala de bienfaisance du cirque Barnum, le 30 mars.

Toute la semaine, elle est suivie pas à pas par Ed Feingersh pour le compte du magazine Redbook. L’idée est de montrer Marilyn comme le public ne l’a jamais vu. Et notamment dans le métro !

Marilyn Monroe dans le métro par Ed Feingersh © Getty / Michael Ochs Archives

Quelques-unes de ces photos sont parues dans une double page de Redbook en juillet 1955.

Plus tard, ces mêmes tirages ainsi que les clichés non sélectionnés, les négatifs et les planches contact furent regroupés et échouèrent dans un entrepôt de New York où on les laissa moisir jusqu’en 1987. Elles ont été rachetées par l’archiviste Michael Ochs.

La photo préférée

Marilyn Monroe possédait dans ses affaires personnelles plusieurs dizaines de tirages de cette photographie prise par Cecil Beaton le 22 février 1956 à New York, à l’Ambassador Hotel. C’était de son propre aveu sa préférée, et elle l’utilisait pour répondre aux demandes d’autographe et au courrier de ses admirateurs.

Ce qui a visiblement beaucoup frappé Cecil Beaton, c’est la capacité de Marilyn à se transformer sans cesse, à ne jamais se figer dans une pose, à offrir au photographe une infinie variation d’elle-même.

Marilyn Monroe © Maxppp / Cecil Beaton

Pour la photographie dite "à la fleur", il s’agit d’une improvisation. Marilyn s’est d’abord emparée d’un œillet dans un bouquet pour le mettre à la bouche, comme une cigarette, avant de s’allonger sur un sofa et de poser la fleur sur sa poitrine, dans un geste aussi bien protecteur que d’offrande.

La vraie dernière séance

Le 23 juin 1962, dans la suite 261 de l’Hôtel Bel Air, à Los Angeles, commence une série de cinq séances. Derrière l'objectif, Bert Stern. Il réalise 2500 clichés dont seulement 8 seront retenus et publiés par Vogue. La totalité des photos paraîtra en Allemagne en 1982 sous la forme d’un livre intitulé : Bert Stern, Marilyn Monroe. The Last Sitting. Sauf que cette séance ne fut pas la dernière de la star.

George Barris a photographié Marilyn, en juin et en juillet 1962. Soit quelques jours avant sa mort.

George Barris fait la connaissance de Marilyn en septembre 1954, lors de la fête organisée par la Fox pour la sortie de The Seven Year Itch ("Sept ans de réflexion") : "Ce que j’aimais particulièrement chez Marilyn Monroe était qu’elle ne se comportait pas comme une star de cinéma. Elle avait les pieds sur terre. Bien qu’elle ait 28 ans, elle ressemblait à une adolescente. Bien sûr, elle était belle et sexy, mais il y avait une innocence enfantine en elle. Ce qui me surprit le plus, c’est que Marilyn était toujours polie et amicale avec tout le monde sur le plateau. Elle n’était pas fausse ou snob."

Lors du tournage de The Seven Year Itch, George Barris fut l’un des nombreux photographes à immortaliser la jupe de Marilyn virevoltant au dessus de la fameuse bouche de métro. Ils devinrent amis et se promirent de faire ensemble un livre.

Il lui fallut patienter sept ans.

Le 1er juin 1962, Barris fait à Marilyn la surprise de venir sur le plateau de Something Got To Give ("Quelque chose va craquer"), le jour de son anniversaire. Il en profite, par la même occasion, pour faire avancer ce projet de livre. Rendez-vous est pris pour le début de l'été.

Marilyn Monroe et George Barris le 1er juin 1962 © Maxppp / Pen and Sword / mediadrumworld

Durant six semaines, du 9 juin au 18 juillet, George Barris va photographier Marilyn, notamment sur la plage à Santa Monica (les 29, 30 juin et 1er juillet) et dans la maison d’un ami, au nord d’Hollywood.

A la demande de Marilyn, c’est George Barris qui se charge du shopping. Pour ce faire, il se rend dans deux boutiques que Marilyn aimait beaucoup : Jaks, ou il prend des pantalons et des blouses Pucci, et Saks, où il achète le chandail, la serviette de bain verte, les peignoirs à capuche, et le maillot de bain qu’elle porte lors des séances sur la plage.

Devant la photo de George Barris, le cardigan que portait Marilyn pour cette séance photo. Il fut vendu aux enchères par Christies en 1999 © Getty / Hulton Archive

Ces séances photo s’accompagnent d’une longue interview. "Ne crois pas tout ce que tu lis sur moi, sauf ce que je te raconte là" dit-elle à Barris lors de cet entretien. George Barris parlera à Marilyn pour la dernière fois le 3 août dans l’après-midi : "Elle était exubérante, insouciante, et impatiente de vivre ce qui l'attendait" se souviendra-t-il.

George Barris a donc réalisé quelques-unes des dernières photos de la star, mais n'a permis qu’elles soient publiées que plusieurs années après sa mort.

Bonus

On ne peut pas ne pas évoquer les photos de Lawrence Schiller, dans la piscine, sur le tournage de "Something's Got To Give". A l'occasion de la sortie de son livre Marilyn & Me : A Memoir in Words & Photographs, (Taschen) en 2012 pour les 50 ans de la disparition de la star, Larry Schiller avait raconter sa rencontre avec Marilyn et les circonstances dans lesquelles furent prises ces photos

