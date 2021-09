Marina Abramovic a ouvert la saison du Palais Garnier ce mercredi 1er septembre, avec un opéra dédié à Maria Callas. La performeuse raconte sa passion et son amour pour la cantatrice.

La performeuse Marina Abramovic, sur les marche de l'Opéra national de Paris. © AFP / Joel Saget

Marina Abramović a réalisé l’un de ses rêves, celui d’interpréter un opéra sur la plus grande des cantatrices, Maria Callas. Elle a tout décortiqué de sa vie, de ses chansons. La performeuse serbe de 74 ans livre un opéra, "7 Deaths of Maria Callas", ("Les 7 morts de Maria Callas") pour ouvrir la saison du Palais Garnier à Paris jusqu’au 4 septembre, avec le Festival d’automne. Avant la représentation, Marina Abramović évoque sur France Inter son amour de la diva.

FRANCE INTER : Quel est le lien entre vous et Maria Callas ?

MARINA ABRAMOVIC : "Vous savez, entre moi et Maria Callas, il y a une véritable connexion. Quand j'avais 14 ans, j'étais assise dans la cuisine de ma grand-mère à Belgrade, qui était encore en Yougoslavie. Et il y avait cette radio que l’on écoutait tout le temps. Un jour, une voix est sortie de cette radio en bakélite. Je me souviens, je me suis levée, debout au milieu de la cuisine et j’ai pleuré. Je n'avais aucune idée de qui était la femme qui chantait. J’étais très émue. À partir de ce moment, je veux tout savoir. Je lis des biographies. Je ne l’ai jamais vue sur scène mais j’ai découvert tellement de connexions entre elle et moi ! Chez elle, il y a un mélange entre la force et la vulnérabilité. Maria Callas était une cette incroyable diva, c’était la plus grande sur scène. Mais en même temps, elle est fragile, sensible, mélancolique et pleine de tristesse, ce que je comprends très bien. La dernière chose qui nous relie, c'est qu'elle est un cœur brisé. J'étais très amoureuse de quelqu'un. Et moi, quand cette relation s’est terminée, je ne pouvais ni manger ni respirer. Je ne pouvais pas dormir. C'était comme si j'étais malade. Mais, vous savez, dans mon cas, mon travail m'a sauvée."

7 Deaths of Maria Callas, avec Willem Dafoe. / Bayerische Staatsoper - W. Hösl

C'est un fil conducteur dans votre travail, mais aussi dans la vie ?

"La vie et l’art, c’est la même chose. C’est absolument la même chose. J’ai commencé à être une artiste très jeune. Ma première exposition de peinture, j’avais 14 ans, c’était très tard déjà."

Qu’est-ce que l’on pourra découvrir au Palais Garnier ? Est-ce un opéra ou une performance artistique ?

"Les deux ! Les gens me posent la question : pourquoi faites-vous ces représentations à l'opéra ? L'opéra est une forme d'art si ancienne. L'opéra s'est ouvert à un jeune public et c’est très important. Je suis connectée à cette jeune génération et je veux un opéra différent, qui ne dure pas cinq ou six heures, qui n'est pas ennuyeux, avec des musiques trop longues. Notre représentation fait 1h26, c’est bien plus court. Et en plus, il y a du chant, de la vidéo, c’est mis en scène différemment. La vidéo est en arrière-plan, mais elle fait partie intégrante de la pièce.

Et puis nous avons des costumes incroyables, qui ont été créés pour l’occasion par Riccardo Tisci, [le directeur artistique de Burberry, NDLR], qui fait réfléchir sur la question du genre. Il m’a habillée comme un guerrier, comme un homme. C'est une façon tellement intéressante de tester le genre et de donner un nouveau sens à la pièce. Il y a donc tellement de choses à penser dans l'interprétation. Je suis très enthousiaste. Mais honnêtement, si quelqu'un me l'avait dit il y a dix ou quinze ans, que j’allais interpréter un rôle comme celui-ci à l'opéra, j’aurais dit : 'tu es dingue, tu es fou'. Je ne pouvais pas croire que j’allais interpréter un opéra, un genre qui me semble si vieux. Mais je pense vraiment que je peux faire quelque chose de nouveau."