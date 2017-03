L'uchronie d'Horizon Zero Dawn, les couleurs fluo de Splasher, le découpage fun de Snipperclips, les affrontements épiques de For Honor, et quelques larmes devant unWorded...

Snipperclips, le jeu le plus simple et le plus réjouissant de la Switch © Nintendo

S'émouvoir en toutes lettres, avec unWorded

Au départ, on ne sait pas très bien où nous emmène unWorded. L'impression de suivre à la fois une histoire globale et plusieurs petits scénarios indépendants, menés par un narrateur qui nous raconte à la fois ce qu'il vit (il est à l'hôpital suite à un accident de la route), ce dont il se souvient, et les histoires qu'il a imaginées (on comprend vite qu'il est écrivain). Chaque histoire est une suite de mots, et surtout de lettres, à partir desquelles il va falloir tenter de donner forme au récit. Pas avec des mots, non, avec les lettres elles-mêmes, utilisées comme des pièces de puzzles pour dessiner des formes, des idées, des personnages. Un concept simple, mais qui développe une façon originale de raconter une histoire et même de nous émouvoir. Beau, intrigant et éminemment poétique.

► unWorded, disponible sur iOS et Android

Jouer avec des ciseaux, avec Snipperclips

Parmi les jeux présentés au lancement de la Switch, la nouvelle console de Nintendo(qui arrive le 3 mars), il y en a un, plus petit, plus discret que les autres, mais qui nous a particulièrement bluffés. Snipperclips repose sur un concept redoutablement simple : chaque joueur contrôle un petit personnage de papier, et il va falloir travailler de concert pour atteindre la sortie des différents niveaux. Pour y parvenir, les deux héros pourront... se découper mutuellement, pour changer la forme de leur personnage et ainsi appuyer sur un interrupteur inaccessible ou transporter un objet essentiel. Le jeu est très addictif, convivial à l'extrême et promet de belles parties de rigolade avec vos amis, vos enfants ou même vos grands-parents.

► Snipperclips, disponible sur Nintendo Switch

Visiter un monde préhistorico-futuriste, avec Horizon Zero Dawn

On passera sur le jeu en lui-même, qui reprend des recettes classiques du jeu d'action-aventure en monde ouvert tels que Far Cry ou Uncharted, de manière très efficace d'ailleurs... Pour s'intéresser à l'univers. Car c'est ce qui fait tout la spécificité d'Horizon Zero Dawn : ce pari d'un monde original, post-apocalyptique où les humains seraient peu ou prou revenus à l'Âge de Pierre, dans une Préhistoire futuriste où les nouveaux dinosaures sont des robots. Un univers qui rappelle un peu celui de l'excellent Enslaved, avec ses ruines de notre monde contemporain traversées de créatures qu'on regarde passer au loin avec autant de fascination que de respect. Dépaysant !

► Horizon : Zero Dawn, disponible sur PlayStation 4

Repeindre le salon en fluo, avec Splasher

Bon sang, ce qu'on a aimé jouer à Splasher. Et pourtant, le jeu multiplie les moments où l'on frôle le lancer de manette contre le mur du salon. Le jeu reprend les bases du jeu de plateforme (courir, sauter, survivre), tout en y ajoutant progressivement des gels colorés aux propriétés diverses, éléments perturbateurs très drôles à utiliser (ou à subir) : un gel jaune qui vous fait rebondir, un rouge qui vous colle aux murs et au plafond, et un jet d'eau pour nettoyer tout ça. Facile ? Méfiez-vous, les derniers niveaux sont atrocement difficiles. Mais si vous avez des réflexes et de la patience, Splasher est un petit bijou.

► Splasher, disponible sur PC et Mac

Jouer aux chevaliers, aux vikings et aux samouraïs, avec For Honor

C'est qui le plus fort : le samouraï, le chevalier, ou le viking ? Pour répondre à cette épineuse question qu'on croirait entendue dans une cour d'école, UbiSoft a déployé les gros moyens. For Honor est une superproduction assez fascinante visuellement, prétexte à des combats épiques et surtout à des duels à la fois accessibles et techniques. Le jeu est simple dans son concept (trois poses possibles, permettant de parer les coups venant de différentes directions ou d'en infliger) mais vous réserve quelques suées devant la console tant l'expérience peut devenir physique...

► For Honor, disponible sur PC, PlayStation 4 et XBox One

