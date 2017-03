Le dessinateur Mathieu Sapin a suivi le comédien Gérard Depardieu pendant cinq ans sur les tournages et dans ses voyages. Il en a tiré un portrait vivant en bande dessinée.

Cases de la page 17 de "Gérard, cinq années dans les pages de Depardieu" par Mathieu Sapin © Dargaud

Mathieu Sapin commente la page 17 deson "Gérard" :

Avant de rencontrer Gérard Depardieu, les auteurs du documentaire pour lequel on était amenés à se rencontrer m’ont briefé. Ils m’ont expliqué que Gérard me « calculerait » tout de suite, et que l’on saurait vite si ça passe ou ça casse. Je me suis donc retrouvé chez lui pour cette prise de contact. Je lui montre la bande dessinée que j’avais faite sur la campagne de 2012 dans laquelle il apparaît puisqu’il était intervenu au meeting de Nicolas Sarkozy à Villepinte. J’ai eu peur qu’il réagisse mal.

Mais il n’a pas eu trop de réactions. Il m'a juste prévenu qu’il allait m’appeler Tintin.Tintin, en tant qu’auteur de BD, ça m’allait ! Je trouvais ça marrant. Sauf qu’un peu plus tard, on a discuté avec des journalistes de BD. Ils ont demandé à Gérard Depardieu s’il lisait de la BD. Gérard évoque Tintin et dit : « Moi, Tintin, je n’ai jamais pu le saquer, il m’a toujours fait ch… avec son air de faux cul et son pantalon dans lequel on dirait qu’il a ch… dedans ! »

J’ai réalisé que Tintin n’était pas une figure positive à ses yeux !

On parle beaucoup d’Obélix à propos de Gérard Depardieu, vu son physique et comme il a joué ce rôle, mais il me fait plutôt penser au capitaine Haddock. Comme lui, il est bourru, souvent de mauvaise humeur et il a un problème avec l’alcool. Et comme le personnage d’Hergé, il est très attachant.

Page 17 de Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu © Mathieu Sapin/Dargaud

