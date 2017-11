Pour le quatrième tome de sa série débutée en 2008, le dessinateur Jean-Pierre Gibrat nous transporte en pleine guerre d’Espagne.

Détail de la couverture de Mattéo, quatrième période de Jean-Pierre Gibrat © Futuropolis

1936. Tombés sur une cache d’armes, Mattéo et ses compagnons Robert et d’Amélie traversent les Pyrénées. Le trio se retrouve en pleine guerre d’Espagne. Un peu désabusé par se précédentes aventures politiques, Matteo, après quelques hésitations, se laisse entrainer et part combattre.

Ce nouvel épisode des aventures très romanesques de Mattéo surpasse les précédents

Le récit fluide est toujours haletant, et la question de l’engagement politique jamais loin. La lumière de l’Espagne entoure les personnages dans un dessin perfectionné, toujours agréable. Comme les héros sont terriblement humains et jamais manichéens, l’attachement se poursuit… Cette nouvelle aventure comptera deux épisodes : on a hâte de connaitre la suite de l’engagement de Matteo, ce pessimiste sifflotant auquel son créateur s’identifie.

Détail d'une planche de Mattéo, Quatrième période, de Jean-Pierre Gibrat / Futuropolis

Rencontre avec Jean-Pierre Gibrat

La Guerre d’Espagne est l’une des plus terribles, mais c’est aussi le moment où des gens viennent du monde entier défendre l’idée de démocratie.

On ne peut pas se passer de repérage sur place. Ce que vous avez vu sur les lieux va irriguer votre dessin de manière inconsciente.

Les grandes décisions sont la résultante de plein de choses qui vous pétrissent.

La leçon de dessin de Gibrat

Comment j’ai dessiné Mattéo :

Feuilletez quelques pages

Mattéo tome 4 de Jean-Pierre Gibrat quatrième époque (août-septembre 1936) est publié chez Futuropolis

