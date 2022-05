Le célèbre moine bouddhiste était l’invité de Vincent Josse dans "Le grand Atelier" à l’occasion de son exposition photographique à la Défense (Paris). Interrogé sur l'écologie, il a appelé à agir d'urgence.

Matthieu Ricard : "À chaque fois que je vois passer les migrations des grues, j'ai les larmes aux yeux. J’ai l'impression que ce sont des survivantes. Dans un monde en décomposition, on risque de perdre 30 % des espèces d'ici 30 ans. Alors l'appel du GIEC, on dit oui !

Les scientifiques ne vont pas vous dire que c’est fichu

Ils assurent qu’on peut encore changer les choses si on agit d’ici trois ans ou sept ans. Mais il faudrait des changements drastiques dans votre manière de faire. Le problème est que le futur ne fait pas mal. Du moins pas encore ! L'évolution nous a équipés pour réagir à des dangers immédiats.

En cas d’incendie, la sirène d'alarme retentit. Et tout le monde se met à l’abri. Si on vous dit, qu’il y aura un feu dans 30 ans, c’est lointain. Vous vous dites : « On verra bien ».

Si vous n'avez pas de considération véritable pour les générations à venir, l'environnement, vous vous en fichez ! Vous ne serez pas là dans 100 ans. En les survivants constateront les dégâts et vous accuseront : "Vous saviez, et vous n’avez rien fait". Greta Thunberg a raison de parler de trahison.

Aujourd'hui, par nos comportements excessifs de consommation du superflu, on crée des souffrances incommensurables pour les générations à venir.

J'ai entendu un grand scientifique spécialiste de l'environnement dire que l'écologie est un combat entre l’altruisme et l'égoïsme. Il faut se mobiliser et accepter de vivre mieux avec moins. C'est ça le défi !

L'interdépendance au cœur du boudhisme depuis 2500 ans

Le Dalaï-Lama parle de non-violence vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis des autres espèces et de l'environnement.

Le Tibet est "le troisième pôle". Il y a 2000 à 3000 glaciers qui fondent plus vite encore que les deux autres pôles. Au Népal, il y a plus de 600 lacs qui n'ont pas de nom, parce qu'ils sont apparus dans les 30 dernières années. Ca fond à une vitesse incroyable. Depuis 50 ans que je vis dans l'Himalaya, je l'ai vu noircir. Les gens qui vivent là-bas sont coupés du monde. Ils ne savent pas ce qu'est que la crise climatique. Mais ils vous disent : avant, à cause de la glace, on ne pouvait pas passer dans certains lieux avec les chevaux, ou les yacks. Maintenant c'est un mois par an que la route est coupée. Ils voient et sentent le réchauffement climatiques. Les sources se tarissent. Toutes sortes de choses sont bouleversées et ont déja un impact.

Toutes les épidémies virales des 30 dernières années sont liées à une interaction malsaine avec les autres espèces. Normalement, on devrait pouvoir tirer des leçons et ne pas attendre que le ciel nous tombe sur la tête !"

