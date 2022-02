En France, neuf milliardaires détiennent plus de 90% des médias privés, et ils n'hésitent pas à les utiliser pour défendre leurs intérêts privés. Le documentaire "Media Crash : qui a tué le débat public ?" enquête sur la fabrique de l'information et les coulisses de grands médias.

Vincent Bolloré, extrait du film "Media Crash, qui a tué le débat public ?" © Mediapart / Premières Lignes

Pression sur les journalistes, intimidation, mainmise des grands patrons sur des journaux, des télévisions, des radios. Le documentaire "Media Crash, qui a tué le débat public ?" est une piqûre de rappel de l’hyper-concentration des médias en France. Quand neuf milliardaires détiennent plus de 90% des médias privés en France. "Une bonne démocratie est une démocratie bien informée", souligne l’un des deux réalisateurs Luc Hermann, journaliste dans la société de production Première Lignes. Avec Valentine Oberti, de Mediapart, ils racontent les coulisses des grands médias.

Dans ce documentaire, les deux journalistes montrent comment ces patrons cherchent à défendre à tous prix leurs intérêts privés, à quel point enquêter sur eux peut avoir des conséquences. "La mal-information, c’est comme la malbouffe", alerte Valentine Oberti, "la malbouffe a des conséquences claires sur la santé. Et quand on est mal informé, on peut pas décider en tant que citoyen".

Des méthodes "de barbouze"

Le documentaire explore l’arrière cuisine de l'industriel Vincent Bolloré, son rachat de CNews puis de la radio Europe 1, ses prises de pouvoir tumultueuses, les départs d’une partie des rédactions. L’homme d’affaire breton est également le propriétaire du surpuissant groupe Havas, poids-lourd de la communication, spécialisé dans l’achat d’espace publicitaire dans la presse. Le journal "Le Monde" en a fait les frais.

La journaliste Maureen Grisot et le président du directoire du groupe Louis Dreyfus expliquent dans le documentaire comment une enquête publiée en 2014 concernant le monopole de Bolloré sur le port d’Abidjan a fait perdre près de 12 millions d’euros au journal en deux ans. Mécontent, le patron de Vivendi a fait pression pour empêcher le quotidien du soir d’obtenir des publicités. "Un boycott large et durable", regrette Louis Dreyfus. Toucher le porte-monnaie pour tenter d’intimider, une première.

"Media Crash" révèle aussi ces écoutes entre Vincent Bolloré et le communicant Ramzi Khiroun, également publiées dans Mediapart. Ils échangent sur le contenu d’un reportage de Complément d’enquête (France 2). Vincent Bolloré n’aime pas que des journalistes enquêtent sur ses affaires et le fait savoir. Bernard Arnault, propriétaire des Echos et du Parisien, non plus. Dans un extrait sidérant diffusé dans le documentaire, la première fortune de France menace directement le journaliste de France 2 Tristan Waleckx. Une plainte est déposée contre lui, il est même convoqué par la police. "On n’a jamais entendu la première fortune de France Bernard Arnault menacer comme ça un journaliste", assure Valentine Oberti, "ça nous a choqués".

Bernard Arnault, le PDG de LVMH, extrait de "Media Crash, qui a tué le débat public ?" / Mediapart / Premières Lignes

Débattre du film au cinéma

"Ce n’est pas un film de cinéma", prévient Luc Hermann, "c’est un documentaire d’enquête, d’interpellation, qui a sa place au cinéma". La distribution de ce documentaire est d'ailleurs limitée. Une cinquantaine de projections débats seront également organisées à travers la France dans des cinémas, en présence des réalisateurs, ou des journalistes de Mediapart, de médias locaux et des associations comme Oxfam.

Car le cinéma est l’un des derniers lieux de débats et d’échange. "Ce n’est pas un documentaire de journalistes pour des journalistes, c’est un documentaire de journalistes sur la fabrique de l’information et comment elle est restituée au citoyen" ajoute l'un des coréalisateurs de "Media Crash". Luc Hermann observe une "défiance importante contre les journalistes". "On veut apporter des éléments concrets qui montrent à quel point le métier de journaliste est un métier difficile. Des médias indépendants et des journalistes se battent dans leur rédaction pour sortir des informations sourcées, vérifiées et qui ne vont pas forcement plaire aux grands patrons qui détiennent ces médias." Exemples à l’appui, ce documentaire l'illustre parfaitement.

► "Média Crash, qui a tué le débat public ?" sort le 16 février au cinéma. Il sera disponible la veille pour les abonnés de Médiapart sur son site mardi soir, en exclusivité.