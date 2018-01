Une recette de Blandine Boyer extraite de son dernier livre : "200 recettes du monde inratables" (Larousse)

Attention, addictif ! Super versatile et bon avec tout : boeuf, porc, canard, poisson...

Pour remplir 1 bocal à confiture :

50 g de poivre noir en grains

50 g de gros sel

20 g de graines de coriandre

20 g de graines de moutarde

1 c. à soupe de cassonade

1 c. à soupe de paprika, en flocons de préférence

2 c. à soupe d’ail séché, en flocons de préférence

2 c. à soupe d’oignon séché, en flocons de pré

Mettre le poivre et le sel dans un blender et mixer grossièrement par impulsions.

Ajouter les autres ingrédients et mixer par impulsions en gardant un peu de texture

► (Ré)écouter On va déguster : Plein feu sur le goût fumé