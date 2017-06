Daniel Mesguich, Nathalie Rykiel, les Souchon, Raphaël Confiant et Beth Ditto : retrouvez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d’Augustin Trapenard.

Nathalie Rykiel au micro d'Augustin Trapenard, cette semaine dans Boomerang : "La seule chose qui compte, c'est de repousser les peurs, et d'avancer" © Getty / Flashpop

Daniel Mesguich

Estuaires est publié aux éditions Gallimard. Daniel Mesguich ouvrira en septembre une nouvelle école d'art dramatique, Le cours Mesguich.

Le théâtre se promène sur la réalité et la transforme sans violence

Nathalie Rykiel

Sonia Rykiel, icône mondiale de Saint Germain Des Prés, «Reine du tricot » ou "Reine du Monde", femme libre, mère aimante et dévorante, qui disparaissait en aout dernier. C’est à cette femme plurielle que sa fille, tout aussi plurielle, rend hommage dans un très beau livre Ecoute-moi bien. Une longue déclaration d’amour murmurée au creux de l’oreille.

La seule chose qui compte, c'est de repousser les peurs, et d'avancer

Alain, Pierre et Charles Souchon

Souchon dans l'air c'est le titre d'un album sur lequel Pierre et Charles Souchon ont réuni la fine fleur de la chanson française (Benjamin Biolay, Vanessa Paradis, Jeanne Cherhal, Juliette Armanet, Izia, Jean-Louis Aubert) pour rendre hommage à la peur père.

Notre père - Alain Souchon - soit il est très admiré, soit les gens s’en foutent !

Raphaël Confiant

Doyen de l’université de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université des Antilles et de la Guyane, mais surtout écrivain, il conduit depuis plus de 40 ans une réflexion autour de la créolité, de la langue et des systèmes de domination qui régissent notre société. Dans L'insurrection de l'âme, il entre dans la tête de Frantz Fanon, auteur de Peaux noires, masque blanc et figure emblématique de la pensée post-coloniale.

Un dominé, c'est quelqu'un qui finit fatalement par intérioriser la domination

Beth Ditto

Vous vous êtes déchaînes sur sa musique et celle de Gossip. Elle revient, seule, avec un premier album, "Fake Sugar".

C'est important pour moi de faire passer le message aux autres qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes

