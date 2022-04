Le comédien Michel Bouquet est mort, a annoncé son entourage ce mercredi. Comédien de théâtre et de cinéma, il a joué pour les metteurs en scène et cinéastes les plus prestigieux.

Michel Bouquet au Festival de Cannes en 2012 © AFP / .

Il était l'un des monuments du cinéma et du théâtre, qui a joué aussi bien Molière et Ionesco que tourné pour Truffaut et Chabrol : Michel Bouquet est mort, ce mercredi, à l'âge de 96 ans, a indiqué son entourage à France Inter, confirmant une information de l'AFP. Né en 1925, il avait commencé à jouer au milieu des années 40. Auréolé par deux César et autant de Molière (plus un Molière d'honneur), il a joué au théâtre et au cinéma pendant sept décennies.

Le théâtre était sa passion

Mais avant de s'y consacrer, il exerce divers petits métiers : apprenti pâtissier, mécanicien-dentiste, manutentionnaire, employé de banque… pour aider sa mère seule à élever ses enfants, son père étant prisonnier de guerre.

Un jour de 1943, alors que sa mère le croit à la messe, Michel Bouquet se rend chez Maurice Escande, sociétaire de la Comédie-Française, qui lui propose de suivre ses cours. Intégrant le Conservatoire d'art dramatique de Paris en compagnie de Gérard Philipe, il sera un compagnon de la première heure de Jean Anouilh et André Barsacq au Théâtre de l'Atelier, puis de Jean Vilar au TNP et au Festival d'Avignon. Il débute sur les planches en 1944 dans La Première Étape, puis obtient son premier rôle principal dans Roméo et Jeannette de Jean Anouilh.

Sa voix très particulière est sa signature. Michel Bouquet se met au service des grands auteurs : Molière, Albert Camus, Ionesco, Diderot, Samuel Beckett ou Harold Pinter, qu'il a participé à faire connaitre en France.

Il n'hésite pas à reprendre régulièrement quelques grands rôles : Le Neveu de Rameau de Diderot, L'Avare de Molière ou encore Le roi se meurt d'Eugène Ionesco.

Ne perdez pas de temps avec vous. L'intéressant c'est l'autre qui est en vous. C'est à dire le personnage qui vous souffle comment jouer.

Plus réticent envers le cinéma, il joue beaucoup les notables provinciaux pervers, dans les films de Claude Chabrol, qui le dirigera 8 fois (7 au cinéma, 1 à la télévision).

Il travaille également avec François Truffaut, André Cayatte, Yves Boisset, Alain Corneau, Jaco Van Dormael, Robert Guédiguian et plus récemment avec Gilles Bourdos, pour son film consacré au peintre Renoir.

Il a joué dans de nombreuses séries et téléfilms, notamment dans Les Cinq Dernières Minutes avec Raymond Souplex, ou dans Maigret avec Bruno Cremer.

En 2011, il avait annoncé renoncé à monter sur les planches, mais était finalement revenu au théâtre pour reprendre Le Roi Se meurt d'Eugène Ionesco en 2015 puis dans A torts et à raisons, et enfin dans un Tartuffe mis en scène par Michel Fau, en 2018, son dernier spectacle. C'est finalement en 2019, à 93 ans, qu'il avait tiré sa révérence pour de bon.

Récompenses

Michel Bouquet est deux fois lauréat du Molière du meilleur comédien : en 1998 pour Les Côtelettes, écrit et mis en scène par Bertrand Blier, et en 2005 pour Le roi se meurt d'Eugène Ionesco.

Il reçoit le César du meilleur acteur en 2002 pour son rôle de père qui revient, bouleversant la vie de son fils dans Comment j'ai tué mon père d'Anne Fontaine. Il gagne à nouveau la récompense quatre ans plus tard grâce à son interprétation de François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ-de-Mars de Robert Guédiguian.

