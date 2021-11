Photographe de légende, ami de David Bowie et Lou Reed, créateur de pochettes d'albums mythiques, Mick Rock est mort à 72 ans. Le Britannique a été plus qu'un simple témoin de l'histoire du rock, il a participé avec ses clichés à en écrire ses plus belles pages.

Mick Rock a créé de nombreuses pochettes d'albums mythiques © Radio France / Julien Baldacchino

C'est un témoin discret de la grande histoire du rock et de la pop depuis la fin des années 70, avec un nom (son vrai) qui aurait pu le destiner à être une star sur scène. Le photographe britannique Mick Rock est décédé ce jeudi 18 novembre à l'âge de 72 ans, après avoir accompagné David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Queen, ou encore les Ramones parmi tant d'autres, avec clips, clichés et pochettes d'albums entrés dans la légende, au point d'être surnommé "l'homme qui a photographié les seventies".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Photographe grâce au LSD

C'est au milieu des années 60, alors étudiant en lettres à l'université de Cambridge qu'il s'intéresse à la photo. Parmi ses premiers clichés, les visages de ses amis, hommes et de femmes en pleine montée de drogues en 1967 et 1968. "Sans le LSD, je n'aurais jamais pris un appareil photo dans mes mains", s'amuse t-il à raconter dans ses dernières interviews. Il croise alors le chemin d'un musicien farfelu, Syd Barrett, chanteur et guitariste qui vient de quitter son groupe alors qu'il prenait le chemin de la gloire en repoussant les limites du rock dans un territoire expérimental et psychédélique : Pink Floyd.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quand Barrett lui demande de le photographier pour illustrer la pochette de son premier album solo, "The Madcap Laughs", Mick Rock ne se doute pas encore qu'il est en train de documenter la chute d'un homme dans la folie et les acides, icône maudite qui quitte la vie publique en 1972 et ne refera jamais vraiment surface jusqu'à sa mort en 2006. Mick Rock lui, habite avec lui dès 1969 et le prend en photo jusqu'en 1972. Il écrit quelques articles pour le magazine Rolling Stone, dans lesquels il raconte ses moments avec Syd Barrett. "Je suis en train de disparaître", lui raconte alors le musicien perdu. L'œuvre de Mick Rock, elle, se révèle au grand jour.

Façonneur d'artistes

Son travail passe dans les mains de fans de Syd Barrett. Parmi eux, David Bowie et Lou Reed avec qui il travaille et développe une véritable amitié. Photographe officiel de Bowie, il signe également plusieurs pochettes pour la petite troupe formée par David Bowie, Lou Reed et Iggy Pop, des albums mythiques comme "Transformer" et "Coney Island Baby" de Lou Reed, "Pin's Up" de Bowie et "Raw Power" d'Iggy & The Stooges. Mick Rock devient un élément majeur qui participe à façonner leur image. On peut d'ailleurs le voir et l'entendre dans le documentaire consacré au photographe, "SHOT! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock", sorti en 2016, dans lequel il partage les enregistrements de discussions sur K7 entre lui et Bowie en 1972.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À travers les années, Mick Rock est partie intégrante du monde de la musique. Il signe un certain nombre de pochettes d'albums célèbres, pour Queen, Cat Stevens, les Ramones, Joan Jett et même plus récemment, Miley Cyrus. Ses autres clichés, de Snoop Dogg à Pharell, en passant par Queens of the Stone Age, Madonna ou même Daft Punk se retrouvent dans la presse et exposés dans le monde entier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix