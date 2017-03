Une recette de Gilles Daveau extraite du livre "Savez-vous goûter… les légumes secs ?" (Ed. presses de l’EHESP)

(4 à 6 portions)

Ce petit snack à poêler ou à dorer au four, peut se réaliser avec toutes sortes de légumes secs, de légumes, d’épices. Il s’apparente aux boulettes, falafels ou keftas que l’on retrouve dans beaucoup de cuisines méditerranéennes.

150 gr d’oignons

200 gr de carottes,

3 gousses d’ail

200gr de sauce tomate.

250 gr de haricots blancs ou rouges cuits (ou pois chiches)

200 gr de petits flocons d’avoine

3 cuillères à soupe de sauce soja

huile d’olive,

sel, poivre,

thym,

environ 100 gr de chapelure (ou pain de mie grillé et broyé)

Les légumes : Eplucher, émincer et faire suer doucement l’oignon dans 4 cuillères à soupe d’huile d’olive sans caraméliser. Ajouter la sauce tomate, l’ail écrasé et le thym, et mijoter 5 min. Incorporer les carottes râpées, sel poivre. Couvrir et cuire 3 minutes à feu fort et 5 min à feu très doux.

Le mélange Burger : Dans un robot ou à la fourchette, bien écraser les haricots, puis les mixer ou les malaxer (si fourchettes avec les légumes cuits. Ajouter les flocons d’avoine et la sauce soja et laisser reposer 5 min. Bien malaxer, goûter et rectifier.

Former et cuire les Burgers : Façonner à la taille voulue, des boulettes, croquettes ou burger, les passer dans la chapelure puis rissoler à la poêle avec de l’huile d’olive, ou de sésame (ou palme).

Pour éviter la friture, on peut aussi les saisir 10 minutes dans un four très chaud (220°) en les ayant badigeonné d’un peu d’huile d’olive.

Si le mélange ne se tient pas assez, on peut y incorporer 1 œuf et un peu de chapelure.

Un petit apport de fromage râpé les rendra plus moelleux et gourmands.

Variantes : cette méthode fonctionne avec ce que vous aurez envie d’y mettre. Les parfums peuvent aller vers le pesto, les épices d’Afrique du Nord, le curry, les champignons, le fromage. A chaque fois les haricots, ou pois chiches portent parfaitement les goûts que vous aurez mis.

