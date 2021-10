Au Panthéon de Xavier Giannoli, il y a Balzac dont il vient d'adapter les "Illusions Perdues", mais il y aussi Pialat qui est l'un de ses modèles et dont il admire l'œuvre.

Maurice Pialat et Jean-Luc Godard © Getty

Le tout jeune réalisateur rencontre Maurice Pialat à la fin de sa vie. Ils se voient, parlent, un peu. Un jour, Pialat lui dit une phrase à laquelle Xavier Giannoli pense depuis chaque jour en arrivant sur un tournage. Ce jour-là, Pialat cite Renoir. Auguste, le peintre :

Je veux peindre le bouquet du côté où il est défait

"C'est un rapport à l'art et surtout aux acteurs qui est très intéressant, explique Xavier Giannoli. Cette vérité, cette impression d'improvisation puisque ça n'en est pas.

Le bouquet défait, poursuit le réalisateur, cette explosion de couleurs qui a l'air d'être anarchique et qui en fait à une grâce supérieure, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque le cinéma est un art de la maîtrise. Et cette idée d'un bouquet d'effets et de l'irruption de la vie dans tout ça. J'y pense tout le temps."

Lettre d'un immense cinéaste à un immense cinéaste

Invité de Boomerang, Xavier Giannoli a choisi de lire une courte lettre, adressée à Maurice Pialat par Jean-Luc Godard au moment de la sortie de Van Gogh (1991).

Une lettre qui a touché Xavier Giannoli par sa simplicité et sa sincérité. Pialat, à qui il en avait parlé, était très fier et très heureux qu'un tel mythe lui écrive cette lettre. "Il y avait quelque chose d'une reconnaissance qui a tardé. Et donc qu'un des rois de la Nouvelle Vague lui écrive ça, je pense que ça a dû beaucoup le toucher."

"Mon cher Maurice,

Votre film est étonnant, tout à fait étonnant ; bien au-delà de l'horizon cinématographique couvert jusqu'ici par notre misérable regard. Votre œil est un grand cœur qui envoie la caméra courir les filles, les garçons, les espaces, les temps et les couleurs comme d’enfantines bouffées de sang.

L’ensemble est prodigieux ; les détails des éclairs dans ce prodige ; on voit le grand ciel tomber et s’élever de cette pauvre et simple terre. Soyez remerciés, vous et les vôtres de cette réussite, chaude, incomparable, frémissante.

Cordialement à vous"

Jean-Luc Godard

