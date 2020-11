Ce reconfinement ne devrait pas inhiber votre enthousiasme au potager. Même si celui-ci se met doucement en repos hivernal, il est temps de préparer son avenir et… le vôtre ! Savourez "Le Potager d’un Frimeur" de Xavier Mathias, livre vigoureusement recommandé par F-R.Gaudry et Alain Baraton, sur France Inter.

Le potager et comment frimer avec © Getty / Dougal Waters

Dans La Main Verte, sa chronique de fin de semaine sur France Inter, Alain Baraton nous encourage toujours à jardiner en respectant la Nature. Pour illustrer ses conseils, notre jardinier vient de nous recommander, avec François-Régis Gaudry qui en a préfacé l’édition, un ouvrage drôle et passionnant d’un confrère maraîcher et chroniqueur, Xavier Mathias : Le Potager d’un Frimeur. Toi aussi devient une star grâce aux légumes.

Rencontre avec Xavier Mathias

En effet, dans sa chronique du samedi 14 novembre dernier, Alain Baraton parlait du livre comme d’un livre-événement et présentait Xavier Mathias comme un maître :

"Xavier Matthias, on le connaît bien à France Inter. C'est quelqu'un qui est un passionné, un maraîcher qui s'y connaît mieux que personne. Il a fait un ouvrage qui n'est pas seulement intéressant, qui est passionnant et qui en plus, est drôle. Très drôle. Du début à la fin, on apprend quantité de choses. Si je vous dis qu'en plus, cet ouvrage a été préfacé par François-Régis Gaudry. Vous avez compris que l'association Gaudry-Mathias, effectivement, c'est du « caviar » ! C'est un livre drôle, instructif. C'est merveilleux. C'est un cadeau à faire ou à se faire".

Et notre jardinier de La Main Verte de préciser encore :

On peut frimer avec une Rolex ou une Ferrari, mais rien ne remplace un potager pour devenir un homme.

Une image empruntée à son confrère, François-Régis Gaudry, lequel, dans sa préface du livre de Xavier Mathias, nous invite à reconsidérer l’exercice du potager comme un sport de haut-niveau et une cure de beauté !

"Vous ne possédez ni voiture de sport ni montre de luxe ? Vous avez toujours pâli devant ces bellâtres qui jouent de la guitare sur la plage ? Soyez rassuré, rien n’est perdu, il est encore temps de redorer votre blason grâce… au potager. Eh oui, aussi incongru que cela puisse paraître, rien de tel pour frimer et se démarquer que quelques légumes bien choisis.

Allez, on attrape sa grelinette et on commence par une petite séance de fitness potager pour sculpter sa silhouette et dorer sa peau, tout en préparant son sol. On aère, on enrichit, on paille, on bichonne cette terre qui porte tous nos espoirs".

Il semblerait que pour François-Régis Gaudry, la devise du jardinier soit :

Un corps de rêve dans un jardin de rêve.

Notre gastronome, fin gourmet et curieux de tout, continue ainsi sa préface :

"Ce beau livre de littérature jardinière aborde le potager sous un angle singulier, cocasse et jubilatoire. Un récit riche, décalé et plein d’humour, ponctué d’anecdotes érudites, bons mots et dictons farfelus, à ne surtout pas prendre au premier degré. Car s’il permet une frime de qualité, le jardin invite surtout à s’émerveiller et à rêver".

L’auteur, Xavier Mathias, fils de vigneron, s’est intéressé très tôt aux métiers de la terre. Il découvre le maraîchage biologique et commence à se passionner pour le végétal sous toutes ses formes. Il collabore à des revues de jardinage, écrit des ouvrages (Rustica, Flammarion, Terre Vivante) et anime des ateliers de formation. Vous pouvez retrouver Xavier Mathias sur sa chaîne YouTube, son site et sa page Facebook, c’est un maraîcher connecté ! (voir en fin de publication)

"Le Potager d’un Frimeur"

Le Potager d’un Frimeur. Toi aussi devient une star grâce aux légumes, ce livre qui vient de paraître aux éditions Terre Vivante, de quoi parle-t-il au juste ?

François-Régis Gaudry, en bon critique gastronomique, ajoute "_qu'_il convient de sélectionner les bonnes plantes, celles qui savent nous mettre en valeur, étonnantes, fascinantes, colorées, minuscules ou acrobates... Rien ne doit être laissé au hasard. Ail géant, menthe fraise, huître végétale, plante fromage, sauge cassis, carottes roses, betteraves jaunes, radis verts, piment volant, courges funambules... et si le succès tenait tout simplement dans le choix et la connaissance de nos variétés légumières ?"

Mais peut-être est-ce Xavier Mathias lui-même qui en parle le mieux ! Le voici, tout au début de notre reconfinement, sur sa chaîne YouTube, baptisée En Pagaille, veux-tu ! pour présenter son bouquin.

Xavier Mathias :

Faire du potager avec une écoute et un regard un peu différents… on n'a jamais eu autant de diversité à portée de main… ces petites plantes-là, non seulement elles nous nourrissent, mais elles nous apaisent et en plus, elles nous réjouissent.

Si, dans son ouvrage plein d’humour, notre maraîcher-auteur évoque bien le bodybuilding au potager, nous assurant ainsi un corps de rêve, il nous propose aussi des séances-types avant chaque semis ou plantation, avec UV au programme, non sans avoir redéfini les bases que sont le paillage ou le compost, mais attention, nouvelles versions et toujours pleines de bon sens, comme la permaculture en lasagnes, signant la fin du tas de compost.

Outre les variétés qu’évoque F-R. Gaudry dans sa préface, nous découvrons aussi l’ail rocambole, le caramel fou, l’oseille épinard, la sublime pérille de Corée, le fameux souchet comestible, la glycine tubéreuse ou la poire de terre - et cette liste n’est pas exhaustive !

Ces variétés qu’il nous propose de choyer sur nos terrains sont tellement nouvelles pour nous et si extraordinaires, qu'elles provoquent une petite révolution dans notre conception du potager, et en tout les cas, une bouffée d‘air frais qui donne la sensation d'un monde végétal agrandi à l'infini.

Pour gratter encore, avec la grelinette !

Xavier Mathias a une chaîne YouTube, En Pagaille veux-tu !

Vous pouvez le voir œuvrer au potager, sur son domaine du Champ de Pagaille, en Touraine, à Chédigny, seul village de France classé Jardin Remarquable.

Vous pouvez aussi le retrouver sur sa page Facebook : Xavier Mathias Le Champ de Pagaille.

Ce fameux Champ de Pagaille est une installation plutôt atypique - d’où le terme de "pagaille" - où trois-cents espèces et variétés potagères différentes existent sous le ciel, sous forme de plants ou de légumes récoltés.

Le maraîcher a aussi un site, pour échanger, partager et transmettre : En Pagaille Veux-Tu !

Parce que Xavier Mathias se considère comme un passeur, il a choisi de transmettre ses connaissances, et vous pouvez accéder à toutes sa passionnante littérature .

Dans ce livre, vous allez découvrir « tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les plantes sans jamais oser le demander », à savoir les modes et organes de reproduction, la classification selon les mœurs végétales mais aussi les techniques jardinières appropriées et suggestives, puis vous partirez en balade pour quatre saisons de plaisir au jardin.

Les éditions Terre Vivante ont aussi un site qui décrit leur engagement pour vivre l’écologie au quotidien, à travers des livres de jardinage, un magazine, Les 4 Saisons, mais aussi des jardins écologiques dans les Alpes. Terre Vivante, depuis 40 ans, a aussi investi les champs de la maison écologique, de la santé et du bien-être, et de l’alimentation.

Et Alain Baraton est formel :