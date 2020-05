Un collectif de nombreuses personnalités du monde de la culture réclame dans une tribune une prolongation des droits des intermittents du spectacle d’une année au-delà des mois où toute activité aura été impossible.

Pendant le confinement les lieux de culture sont fermés © AFP / Joël Saget

Tribune publiée dans Le Monde, paru le jeudi 30 avril et daté du samedi 2 mai 2020

Monsieur le Président de la République,

Lors de sa conférence de presse du 19 avril, le Premier ministre, énumérant tous les secteurs d’activité, a oublié le secteur culturel. Combien de personnes vivant en France a-t-il oubliées avec nous ?

Le secteur fait vivre 1,3 millions de personnes. Il aide aujourd’hui à tenir ceux qui sont en 3ème ligne et qui regardent les œuvres de tous styles et en tous genres, que nous avons fabriquées, accrochées, enregistrées, celles aussi que nous mettons en ligne, même confinés, grâce aux savoir-faire que nous avons acquis. Nous espérons aussi qu’elles aident parfois à se délasser, à prendre un peu de bon temps, ceux qui sont en 1ère et en 2ème ligne lorsqu’ils en ont le loisir.

Depuis six semaines le ministre de la culture ne dit strictement rien. Des « je ne sais pas » à la pelle, quelques mots sur les théâtres privés semble-t-il, de vagues encouragements peut-être aux assureurs à assurer contre les risques de Covid 19… Une formule, « Mettre l’Art et la culture au cœur de la société » : on pourrait faire plus précis pour répondre à la situation actuelle.

Résultat, nous vivons dans les supputations : comment feront les intermittents pour pouvoir continuer à acheter à manger après la prolongation de trois mois qui a été décidée ? Comment feront les auteurs, qui ne bénéficient même pas de ce système ? Comment feront toutes celles et tous ceux que vous oubliez avec nous et dont l’emploi est comme le nôtre discontinu, travailleurs engagés en extra dans la restauration, l’hôtellerie, le nettoyage, le commerce, tous les secteurs d’activité qui se déploient autour des événements culturels ?

Personne ne sait quand les théâtres, les salles de concert, les grands musées, les cinémas ré-ouvriront (janvier 2021 ?) ni quand les tournages ou les répétitions reprendront (juillet ? octobre ? décembre ?). Et si un retour complet à la normale ne se faisait qu’à l’automne 2021 ? Mais les emplois concernés ne peuvent pas se permettre ces devinettes.

Exigez donc du ministère de la Culture qu’il parte de la date la plus catastrophique et mette en place un système de sauvetage qui prévoie d’aller jusqu’à cette date, et dont les gens et les structures se retireraient à mesure qu’ils pourraient reprendre leur activité. Exigez du ministère de la Culture qu’il en expose, dans les plus brefs délais, le plan précis au secteur culturel, à tous les métiers qui en dépendent et à la nation dont nous faisons vivre la culture.

Le ministère de la Culture doit recenser auprès de chaque structure publique ou privée, grande ou petite, les sommes dont elle a besoin pour survivre jusqu’à ce qu’elle puisse reprendre une activité normale.

Le ministère de la Culture doit obtenir du ministère du Travail de prolonger les droits des intermittents d’une année au delà des mois où toute activité aura été impossible, comme le demandent les pétitions « Année Noire » et « Culture en Danger ».

Le ministère du Travail doit prendre des mesures d’urgence pour tous les travailleurs en contrats courts qui ne se verront proposer aucun des emplois que nos secteurs d’activité génèrent en temps normal, afin de maintenir leurs droits d’indemnisation et leurs moyens d’existence.

Si vous ne le faites pas, la reprise économique se fera sur le dos de tous ceux qui, comme nous et avec nous, sont dans la discontinuité de l’emploi, et qui basculeront chaque semaine plus nombreux vers le RSA, aux portes d’institutions et d’entreprises fermées ou amputées.

Alors, tandis que les files d’attente pour l’aide alimentaire s’allongeront inexorablement, la culture en France sera non pas au cœur, mais à terre et pour longtemps.

Monsieur le Président de la République, cet oubli de millions de gens, et des ressources, humaines, intellectuelles, rêveuses, qui portent et qu’apportent l’art, l’imaginaire, la représentation sensible des expériences de tous, y compris des coups du sort, de la maladie et de la mort, mais aussi des formes de vie qui réparent et qui inventent, cet oubli, nous attendons que demandiez à votre Premier ministre et à vos ministres de le réparer. Nous vous demandons de mesurer la responsabilité qui est ici la vôtre.

Signatures publiées sur Le Monde.fr, le jeudi 30 avril (dernière actualisation à 13h33) :

Lionel Abelanski, comédien ; Mouloud Achour, fondateur de Clique TV ; Jeanne Added, chanteuse ; Isabelle Adjani, comédienne ; Marie Alvarez, comédienne ; Anne Alvaro, actrice ; Mathieu Amalric, comédien et cinéaste ; Carima Amarouche, chanteuse ; Cédric Anger, cinéaste ; Fanny Ardant, comédienne et cinéaste ; Swann Arlaud, acteur ; Ariane Ascaride, comédienne ; Olivier Assayas, cinéaste ; ATOEM, groupe de musique ; Jacques Audiard, cinéaste ; Sophie Audier, scripte/cinéaste ; Toufik Ayadi, producteur ; Lisa Azuelos, cinéaste ; Jeanne Balibar, comédienne ; Laurent Bardainne, musicien ; Christophe Barral, producteur ; Maurice Barthélemy, cinéaste et metteur en scène ; Nathalie Baye, comédienne ; Gaëlle Bayssière, productrice ; Emmanuelle Béart, comédienne ; Ramzy Bedia, comédien ; Bérénice Bejo, comédienne ; Leïla Bekhti, comédienne ; Jérôme Bel, chorégraphe ; Lucas Belvaux, cinéaste ; Fabrice Benoit, éditeur de musique ; Saïd Bensaid, producteur ; Houda Benyamina, cinéaste ; Emmanuelle Bercot, cinéaste ; Une tribune initialement publiée chez nos confères du Monde le 30 avril dernier