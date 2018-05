Un festival ouvert sur le monde

Festival Montpellier Danse 2018 © Rahi Rezvani

Lorsque le Festival Montpellier Danse voit le jour en juillet 1981, il découle d’une double volonté. D’une part celle de Georges Frêche, nouveau maire d’une ville qu’il secoue vigoureusement pour en faire une métropole qui rayonne au présent. D’autre part celle de Dominique Bagouet, à peine installé dans cette ville, pour y créer un Centre chorégraphique conforme à la non moins vigoureuse décentralisation de la vie chorégraphique impulsée par les pouvoirs publics.

Montpellier Danse accompagne les quêtes, impulsé les tournants, questionné les tendances esthétiques du mouvement chorégraphique Les grands thèmes du temps y sont débattus, on y montre du cinéma et des expositions en grand nombre, on y invite des écrivains, des philosophes, des dramaturges.

La danse a inventé le rendez-vous majeur où elle affirme sans complexe l’ambition d’un discours sur le monde, l’engagement d’une recherche renouvelée, tout en vivant sans limites la rencontre d’un vaste public.

Trisha Brown, une américaine à Montpellier

Trisha Brown Une américaine à Montpellier / Marc Ginot

Cet hommage à la grande chorégraphe Trisha Brown (1936-2017), disparue l’année dernière, prendra la forme d’une installation imaginée autour d’un grand dessin au fusain sur papier de 3,4m sur 2,7m réalisé lors des représentations d’It’s a Draw au Festival Montpellier Danse 2002… et accroché depuis dans la Salle Béjart de l’Agora, cité internationale de la danse.

K. Attou & M. Merzouki, Danser Casa

Danser Casa / Yoriyas

Danser Casa évoque bien sûr Casablanca, où se sont retrouvés nos deux pointures du hip hop nationales que sont Kader Attou et Mourad Merzouki.

Compañía Nacional de Danza, Une soirée avec Forsythe

The vertiginous thrill of exactitude / Jesus Vallinas

Dirigée depuis 2011 par José Carlos Martinez, danseur étoile venu du Ballet de l’Opéra de Paris, la Compañia Nacional de Danza d’Espagne a trouvé à l’évidence un nouvel élan. Navigant entre grands classiques et écritures plus contemporaines, la troupe arrive pour la première fois à Montpellier avec un fastueux programme William Forsythe.

