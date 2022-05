La danse, comme art majeur, capable comme la littérature ou la musique de dire l’état du monde…

ROBYN ORLIN - We wear our wheels with pride... WWOW © Jérôme Séron

La 42è édition de Montpellier Danse ouvre ses portes à 25 œuvres chorégraphiques menées par des artistes du monde entier animés d’une passion commune.

Vous pourrez découvrir des chorégraphes venus d’une douzaine de pays : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Danemark, France, Hongrie, Israël, Iran, Maroc, Norvège, Suède… pour plus de 70 représentations.

Un vent de fraîcheur et de nouveauté chorégraphique va souffler sur les scènes montpelliéraines !

Patrick Malavieille, Président de Montpellier Danse

Quelques spectacles

Bouchra Ouizguen - Eléphant

BOUCHRA OUIZGUEN Elephant / Tala-Hadid-Compagnie

Cultivant une forme d’expression chorégraphique très personnelle, à l’écart des codes de la danse contemporaine occidentale, Bouchra Ouizguen travaille en étroite collaboration avec plusieurs autres artistes marocaines, à la fois danseuses, chanteuses et musiciennes. Ensemble, au terme d’un intense processus de maturation collective, elles portent aujourd’hui sur scène Eléphant. Dans le prolongement de pièces antérieures telles que Corbeaux et Ottof, Eléphant se distingue par une présence importante de la nature et des animaux, qui se manifeste via les sons, les lumières ou encore les matières. Attentive avant tout à l’humain, la pièce convoque en particulier des figures de héros ou héroïnes ordinaires, croisées au détour d’une rue ou au cours d’un voyage.

Pontus Lidberg - Les Sept Péchés capitaux et Roaring Twenties

PONTUS LIDBERG DANISH-DANCE-THEATRE / RAPHAEL SOLHOLM

Connu pour avoir réalisé des œuvres pour le Ballet de l’Opéra de Paris ou le New York City Ballet, Pontus Lidberg dirige depuis 2018 le Danish Dance Theatre, la principale compagnie danoise de danse contemporaine. Très peu vue en France, on la retrouve pour la première fois à Montpellier avec une soirée composée de deux spectacles : Les Sept Péchés capitaux et Roaring Twenties, une nouvelle création pour Montpellier Danse.

Composé en l’espace de quinze jours au cours de leur exil parisien de 1933, le ballet chanté Les Sept Péchés capitaux est l’ultime collaboration du duo Brecht/Weill. La jeune Anna est envoyée par sa famille faire un voyage de sept ans en Amérique du Nord afin de gagner l’argent nécessaire à la construction d’une petite maison en Louisiane. La jeune fille va rencontrer en chemin les sept tentations – paresse, orgueil, colère, gourmandise, luxure, avarice et envie. Des stations que Weill stylise en miroir des musiques populaires américaines unifiées par un leitmotiv : tango, fox-trot, marche, tarentelle, polka et même, arrangements musicaux des salons de coiffure des Années folles ! Pour cette nouvelle version que signe Pontus Lidberg avec le metteur en scène et peintre irlandais Patrick Kinmonth, les danseurs du Danish Dance Theater seront accompagnés par l’Orchestre national de Montpellier Occitanie et les chanteurs du Royal Danish Opera.

Roaring Twenties, dont le titre, en anglais, désigne les Années folles, fait entendre le bruit de notre époque : changement climatique, extinction de la vie sauvage, perte d’espoir, solitude derrière une connexion permanente… Cet engagement écologique se retrouve dans le choix de ses collaborateurs. Tous créent à partir de matériel recyclé ou de provenance « éthiquement responsable ». En conservant une danse au style fluide et raffiné, Pontus Lidberg livre avec Roaring Twenties, une œuvre capable de « poétiser le monde tout en éveillant les consciences ».

Dominique Bagouet - Necesito, pièce pour Grenade — Re-création par l’Ensemble Chorégraphique CNSMD de Paris

DOMINIQUE BAGOUET - CNSMDP Necesito-pièce-pour-Grenade-1991-par-la-compagnie-Bagouet / Charles Picq

Mort trop tôt, en 1992, Dominique Bagouet a laissé un répertoire que l’on voit peu sur scène aujourd’hui. À l’occasion des trente ans de sa disparition, l’Ensemble Chorégraphique du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) apporte sa pierre à cet héritage : cette compagnie préprofessionnelle de haut niveau présente Necesito, pièce pour Grenade, d’abord créé en 1991 – puis présenté dans une deuxième version à Montpellier, au théâtre de Grammont, l’année suivante. Effectuée par Rita Cioffi accompagnée d’anciens interprètes de Dominique Bagouet, la transmission de Necesito s’est nourrie des archives des Carnets Bagouet. Dans des décors recréés et avec une bande-son restaurée, les « jeux » de Dominique Bagouet reprennent vie, ceux que le chorégraphe décrivait ainsi au moment de la première : « ni accessoires, ni costumes particuliers, simplement neuf interprètes, leurs sentiments communs et la danse ». Necesito était basé sur l’improvisation et la liberté des danseurs, invités à s’approprier des pas et des gestes hétérogènes, aussi bien issus du « style Bagouet » que de références historiques. Une reine, un « émir qui pleure », un touriste ou une magicienne araboandalouse traversaient alors la scène, comme autant de fantômes. Grâce à l’Ensemble Chorégraphique, ils reprennent aujourd’hui vie, et avec eux l’univers subtil de Dominique Bagouet. (Laura Cappelle)

Anne Teresa De Keersmaeker et Amandine Beyer - Mystery Sonatas / for Rosa

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER Mystery-Sonatas / Anne-Van-Aerschot

Dans une perpétuelle recherche artistique, Anne Teresa De Keersmaeker nous invite cet été à croiser Mystery Sonatas / for Rosa. Ces sonates sont celles de Heinrich Ignaz Franz Biber écrites vers 1676 et sont la traduction musicale des quinze Mystères sacrés de la vie de la Vierge Marie. Mais la chorégraphe y voit surtout une invitation à la danse où musique et géométrie paraissent se répondre. On y trouve les formes caractéristiques de la suite de danses, telles que la gigue, l’allemande ou la courante. Combiné à une approche cyclique et numérologique, ce caractère fait de l’œuvre de Biber un matériau particulièrement propice à l’inspiration chorégraphique. On connaît le goût immodéré de Anne Teresa De Keersmaeker pour les explorations musicales, de Bach à Steve Reich, de Mozart aux ragas indiens. Le corps dansant, qu’il soit individuel ou pris dans le flux du collectif, devient ici le support d’un acte de résistance, auquel incite la musique d’Heinrich Biber, dans sa complexité narrative et la richesse de sa virtuosité. Sur le plateau six interprètes portent ces Mystery Sonatas que transcendent la violoniste Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti. Enfin, dans l’esprit de Anne Teresa De Keersmaeker, ce mystère chorégraphié, tout entier tourné vers la figure de la rose, se veut également une dédicace à des grandes figures de femmes résistantes – Rosa Bonheur, Rosa Luxemburg, Rosa Parks, Rosa Vergaelen — ainsi que Rosa, jeune activiste pour le climat âgée de quinze ans, décédée pendant les inondations de 2021 en Belgique. (Philippe Noisette)

