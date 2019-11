Alors que s'ouvre le Salon de Montreuil (Seine-Saint-Denis), le grand rendez-vous annuel de la littérature et de la presse jeunesse, avec pour thème l'éloge de la lenteur, voici notre sélection de BD jeunesse avec deux héroïnes à l'honneur.

Une aventure de Mickey au féminin avec le Minnie de Cosey

Dans les aventures de Mickey, Minnie joue souvent dans l'histoire un rôle de faire-valoir. Ici, elle est l’héroïne futée qui part avec son amie Clarabelle sur la piste du Big Foot, l'abominable homme des neiges ! Une aventure située dans un joli décor de montagne que Cosey connait bien. C'est beau, délicieusement nostalgique et un brin féministe.

"Lettres d’amour de 0 à 10", l’adaptation réussie du roman de Susie Morgenstern et Thomas Baas

Victoire de Montardent, élève piquante et volontaire, embarque son copain Ernest dans le tourbillon généreux de sa famille nombreuse. Le garçon, Fils unique, élevé par sa grand-mère suite à la mystérieuse disparition de ses parents aimerait d'ailleurs en savoir un peu plus sur ses origines...

Lettres d'amour de 0 à 10, c'est joyeux, pétillant, et vif. On retrouve ici le ton de l'écrivaine franco-américaine sous le trait tendre et délicat de Thomas Baas.

Et aussi

Une envie de silence, un scaphandrier dans la jungle, un petit garçon Rom très malin, une duo de célèbre héros pendant l’occupation, un monde magique caché derrière des buissons, une danse d’amoureux... avec :

La Quête d’Albert d’Isabelle Arsenault (La Pastèque). Le doux dessin d’Isabelle Arsenault (Jane, le renard et moi) au crayon et à la peinture contribue à l’apaisement procuré par ce livre… Une très belle invitation à ralentir.

d’Isabelle Arsenault (La Pastèque). Le doux dessin d’Isabelle Arsenault (Jane, le renard et moi) au crayon et à la peinture contribue à l’apaisement procuré par ce livre… Une très belle invitation à ralentir. _ Les Amoureux _de Victor Hussenot (La Joie de lire). Cette tendre histoire sans parole, est un véritable bijou de finesse. Notre BD coup de coeur.

_de Victor Hussenot (La Joie de lire). Cette tendre histoire sans parole, est un véritable bijou de finesse. Notre BD coup de coeur. _ Le fils de Ursari _de Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès, et Isabelle Merlet (Rue de Sèvres). C’est vif, joyeux, positif. Un découpage très rythmée, un dessin au trait dynamique, servent cette très belle adaptation du roman de Xavier-Laurent Petit, Grand Prix du Roman jeunesse 2017.

_de Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès, et Isabelle Merlet (Rue de Sèvres). C’est vif, joyeux, positif. Un découpage très rythmée, un dessin au trait dynamique, servent cette très belle adaptation du roman de Xavier-Laurent Petit, Grand Prix du Roman jeunesse 2017. _ Les Vermeilles _de Camille Jourdy (Actes Sud BD). Un fabuleux voyage initiatique, truffé de clins d’œil et de petites références pour les plus grands. Le dessin dans les tons pastels est délicat. Superbe !

_de Camille Jourdy (Actes Sud BD). Un fabuleux voyage initiatique, truffé de clins d’œil et de petites références pour les plus grands. Le dessin dans les tons pastels est délicat. Superbe ! _ Spirou, l'espoir malgré tout _, deuxième partie d’Emile Bravo (Dupuis). Le propos historique rigoureux amené par un dessin ligne claire magnifique, des personnages creusés et attachants, des relations intéressantes, une aventure haletante avec ce qu'il faut de tragique : une BD à vraiment mettre entre toutes les mains.

_, deuxième partie d’Emile Bravo (Dupuis). Le propos historique rigoureux amené par un dessin ligne claire magnifique, des personnages creusés et attachants, des relations intéressantes, une aventure haletante avec ce qu'il faut de tragique : une BD à vraiment mettre entre toutes les mains. _Jim Curious voyage à travers la jungle_de Mathias Picard (2024). Six ans après Le Voyage au cœur de l'océan, c'est chaussé de lunettes bleu et rouge qu'on découvre cette aventure au cœur de la mangrove. On est de nouveau sous le charme.

