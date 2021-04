Le comédien et réalisateur est mort à 78 ans, après une carrière prolifique devant et derrière la caméra, et parfois même caché derrière un micro pour faire parler en français Tommy Lee Jones, Chuck Norris ou le célèbre "Rick Hunter".

Yves Rénier en juin 2012 au festival de la télévision de Monte-Carlo © AFP / Valery HACHE

Il est parti rejoindre Roger Hanin alias Navarro, l'autre flic télévisuel le plus célèbre de TF1, mort en 2015 : Yves Rénier s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi, d'un malaise cardiaque, à l'âge de 78 ans. Intimement lié jusqu'au bout à la première chaîne, qui a immédiatement salué ce qu'il avait apporté à ses fictions. Il était encore à l'écran jeudi dernier, dans un épisode de "Léo Mattéi, Brigade des mineurs" avec Jean-Luc Reichmann.

Il partageait d'ailleurs avec ce dernier une passion pour le doublage : il fut notamment la voix française de Burt Reynolds, Chuck Norris, Paul Hogan ("Crocodile Dundee"), Tommy Lee Jones ("Captain America", "No Country for Old Men"), James Woods ("Vampires"), Kurt Russel ("Le Mystère Silkwood"), Terence Hill ("Don Camillo"), John Travolta ("Second Chance") ou encore Fred Dryer, le héros de la série américaine Rick Hunter.

Du commissaire Moulin à Jacqueline Sauvage

Mais c'est sous véritable visage qu'il était le plus connu, sous les traits du "Commissaire Moulin", un rôle qu'il a joué pendant plus de 25 ans sur TF1. Un personnage créé en 1976, flic "brut de décoffrage", parfois violent, qu'Yves Rénier définissait comme "pas politiquement correct" mais avant tout comme "un être humain". "J'ai toujours eu cette réputation de mec ultra-violent. C'est tellement 'faux-derche' quand on voit les films américains", s'amusait-il dans une interview au Parisien en 2004.

Ces dernières années, Yves Rénier s'était mis à la réalisation, en s'intéressant plus particulièrement à des histoires vraies : celle du tueur en série Guy Georges dans le film "Flic tout simplement", de Michel Fourniret et sa femme Monique Olivier dans "La Traque", ou encore de Jacqueline Sauvage dans le téléfilm en deux parties "Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi", avec Muriel Robin. "Le public est plus nombreux quand ce sont des histoires vraies", analysait-il. Il l'a en tout cas toujours suivi dans ses récits.