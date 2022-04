Après la mort du comédien Michel Bouquet, Fabrice Luchini lui rend hommage sur l’antenne de France Inter.

Fabrice Luchini et Michel Bouquet après la cérémonie des Molières en mai 2016. © Radio France / Francois Guillot

Un géant du cinéma et du théâtre français vient de s’éteindre. Michel Bouquet est mort mercredi à l’âge de 96 ans. Il a interprété tout au long de sa carrière les plus grands textes. "C’est l’incarnation la plus singulière, l’incarnation d’une idée de comédiens servant des auteurs de Molière à Thomas Bernhard, de Thomas Bernhard à Beckett, de Becket à Harold Pinter", estime le comédien Fabrice Luchini, invité du 13/14 de France Inter.

"C’est un immense comédien, dans la continuité des Louis Jouvet, c’est-à-dire un homme qui a sacrifié sa vie pour être à l’écoute des grands auteurs et pour devenir l’interprète inoubliable de Becket, l’interprète exceptionnel de Chabrol, où Bouquet est immense", poursuit-il.

Michel Bouquet, une voix singulière

"Il avait la couleur de sa voix. Il avait une couleur unique. C’est une des plus belles voix du théâtre", clame Fabrice Luchini. "Il avait un phrasé." Au cinéma aussi, d’après Fabrice Luchini, Michel Bouquet savait capter le spectateur grâce à sa "puissance vocale", "la puissance de la diction". En 2013, dans l’émission "C’est à vous" sur France 5, Fabrice Luchini n’avait que des éloges pour Michel Bouquet. "Il a une voix, un phrasé, une intelligence exceptionnelle des textes. Trois qualités que des acteurs ont de moins en moins."

"Il y avait un côté Saint-Augustin, un côté mystique"

"Il y a une chose qu'il faut évoquer pour lui rendre hommage, c'est la drôlerie, l'immense drôlerie" poursuit le comédien sur France Inter. "Il y avait un côté Saint-Augustin, un côté mystique, sa vie n'avait aucun sens s’il ne travaillait pas les auteurs", témoigne-t-il. "Nous comprenons tout, il est de cette tradition, de cette race d'acteurs où quand ils évoquent quelque chose, immédiatement, les images nous parviennent. Il n'y a pas de balbutiements naturalistes."

En 2014, Fabrice Luchini avait remis un Molière d’honneur à Michel Bouquet. Deux ans plus tard, Fabrice Luchini avait reçu la même récompense. Le comédien était venu sur scène accompagné de celui qu’il considère comme le maître absolu.