Le danseur Patrick Dupond est décédé à l'âge de 61 ans des suites d'"une maladie foudroyante", selon son entourage.

Patrick Dupond en 2003 en répétition pour le spectacle "L'Air de Paris" dirigé par Thierry Harcourt © AFP / Jean Ayissi

Patrick Dupond est considéré comme l'un des plus grands danseurs français. Il est mort à l'âge de 61 ans selon l'AFP qui cite son entourage.

"Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a affirmé sa collaboratrice Leïla Da Rocha

Une brillante carrière de danseur-étoile

A 16 ans, en 1975, Patrick Dupond intègre le corps de ballet de l'Opéra de Paris.

Sa carrière prend vite son envol. Il est amené à danser tant à l'Opéra que sur des scènes internationales. Il devient petit à petit une star. En 1978, à l'issue de l'examen annuel du Corps de Ballet, il est nommé Premier danseur.

Patrick Dupond à l'Opéra Garnier en 1986 danse "Vaslaw" © AFP / PASCAL GEORGE

Noureev, Béjart, Roland Petit : il danse pour les plus grands

Il dansera alors pour les plus grands chorégraphes, Rudolf Noureev, Alvin Ailey ou encore Maurice Béjart et Roland Petit. Il est nommé danseur étoile le 30 août 1980, à 21 ans. Il danse avec les plus grandes partenaires qui soient : Noëlla Pontois, Sylvie Guillem, Isabelle Guérin. Mais aussi Marie-Claude Pietragalla dans le Lac des cygnes comme on peut le voir ci-dessous :

Parallèlement, il prend la direction artistique du Ballet de Nancy en 1988. A l'âge de 31 ans, il est nommé directeur du ballet de l'Opéra national de Paris, poste qu'il occupe de 1990 à 1995.

Patrick Dupond a obtenu de nombreux premiers rôles grâce aux plus grands chorégraphes comme Maurice Béjart, John Neumeier, Rudolf Noureev, Alvin Ailey, Roland Petit, Youri Grigorovitch, Alwin Nikolais ou Twyla Tharp. En plus des nombreux ballets qu'il a interprétés, il a également joué et dansé dans plusieurs films et créé le groupe Dupond et ses Stars, avec Sylvie Guillem, Monique Loudières, Fanny Gaida, Manuel Legris, Jean-Marie Didiere et la pianiste/chef d'orchestre Elizabeth Cooper qui fera des tournées pendant deux ans.

Patrick Dupond a fait de très nombreuses apparitions à la télévision tout au long de sa carrière, rendant la danse classique accessible au grand public. Il avait également participé à Danse avec les stars comme juré :

Les réactions du monde artistique ne se sont pas fait attendre, comme celle du musicien Gautier Capuçon :