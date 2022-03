C'est la fin pour l'un des phénomènes des jeux apparus ces derniers mois sur Internet. Le créateur de SUTOM, inspiré de l'ancien jeu télévisé "Motus" vient d'annoncer qu'il fermait son site, suite à une demande de France Télévisions de ne plus utiliser les références au jeu dont elle possède les droits.

Pour des milliers d'internautes, c'est le petit rituel quotidien du matin : jouer à SUTOM. Le site est l'une des plateformes apparues après l'arrivée, à l'automne dernier aux États-Unis, de Wordle, avec un concept simple : deviner un mot de cinq, six, ou sept lettres, avec un nombre d'essai limité.

Créée en janvier, sa version française SUTOM (dont le nom reprend, dans l'ordre inversé, les lettres du célèbre jeu télévisé Motus), va toutefois s'arrêter après deux mois d'existence, annonce ce jeudi son développeur sur Twitter. La raison : France Télévisions, qui possède les droits du jeu diffusé entre 1992 et 2019, ne souhaite pas qu'il garde ce nom. Une décision qui a provoqué un torrent de messages de déception.

Éviter la bataille juridique

C'est dans un thread publié sur Twitter que son concepteur, Jonathan, explique les raisons de l'arrêt du site : "Vendredi 11, j'ai reçu un courrier d'avocat de la part de France Télévisions, qui m'a demandé de ne plus utiliser le nom SUTOM." Et il ajoute immédiatement : "Évitons les polémiques tout de suite : ils sont dans leur bon droit !". À France Inter, Jonathan précise les raisons de cette demande : "En fait ils sont propriétaires de la marque Motus et ils continuent de l'exploiter, notamment en VOD." Dans un premier temps, le développeur leur répond qu'il souhaite trouver un terrain d'entente avec le groupe.

Je voulais discuter avec eux pour pouvoir garder le nom, parce que c'est quand même un élément important du jeu. Je voulais au passage clarifier le fait que je réutilise la charte graphique et les sons de Motus."

Les joueurs français de SUTOM ont tout de suite vu la référence, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique le succès du jeu. Le mot "motus" en verlan, la grille bleue, les lettres blanches, et les étiquettes rouges et jaunes : c'est toute l'identité visuelle et sonore du jeu présenté par Thierry Beccaro que l'on retrouve. Réponse de France Télévisions : changez le nom. Face à ce qu'il considère comme un manque de dialogue (via lettres recommandées d'avocats), Jonathan préfère abandonner. "C'est un projet personnel, je n'ai pas envie de me lancer dans une bataille juridique pour ça, ça n'en vaut pas la peine, je préfère tout couper", raconte t-il.

"S'ils m'avaient dit qu'ils voulaient reprendre le jeu, j'aurais été ouvert à la discussion."

Pour Jonathan, SUTOM est jeu gratuit qu'il a développé à l'origine sans grandes ambitions. "J'ai fait ça un week-end, juste pour m'amuser et avoir une version française de Wordle. Je n'avais pas plus de prétention que ça. Le fait que ça ait marché, c'est un énorme bonus, mais ce n'était pas l'objectif premier", confie t-il en assumant avoir un été un téléspectateur de l'émission télé quand l'occasion se présentait. Un succès qui aurait pu amener à ce que France Télévisions participe à l'aventure.

Le succès fulgurant de ces jeux en ligne a poussé le New York Times à racheter Wordle en janvier, pour plusieurs millions de dollars. "Moi je n'ai pas fait ça pour l'argent", assure Jonathan, "le site m'a couté 7 euros, le prix de l'hébergement. Et je n'ai rien gagné, hormis des gens supplémentaires sur Twitter. S'ils m'avaient dit qu'ils voulaient reprendre le jeu, j'aurais été ouvert à la discussion."

"Delphine Ernotte démission !"

Les réactions à la publication du thread de Jonathan sur Twitter vont-elles faire changer d'avis France Télévisions ? Des milliers de retweets et de messages de soutien sont apparus. Beaucoup font part de leur déception, jusqu'à interpeller le compte @FranceTV ou encore celui de sa présidente, Delphine Ernotte.

Je ne m'attendais pas à ce que les gens disent 'Delphine Ernotte démission' et qu'il y ait autant de mentions. Je suis désolé pour les community managers, qui vont passer probablement une mauvaise journée"

Jonathan ajoute : "Avec mon thread, j'ai essayé de dédramatiser la chose, de faire en sorte qu'ils ne reçoivent pas un torrent de haine, parce qu'ils sont quand même dans leur bon droit." Les avocats du groupe risquent en tout cas d'avoir beaucoup de travail, avec les autres versions du jeux qui fleurissent, en faisant plus ou moins référence à l'émission, comme TUSMO ou encore ZUTOM.