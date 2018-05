Une nouvelle recette de l'ouvrage "Récits et recettes du ressac" de Patrick Cadour paru aux Éditions de l’Épure : Moules au romarin et au citron

Moules au romarin et au citron © Getty / Silvio Knezevic

Ingrédients :

1kg de moules

1 cuillère à café rase d'aiguilles de romarin frais

une moitié de citron jaune

huile d'olive

poivre blanc de Muntok moulu

Pour 1 kg de moules, hachez les aiguilles de romarin frais (le sec ne convient pas). Pressez le citron jaune. Dans une cocotte, chauffez de l’huile d’olive, puis versez les moules et le romarin. Couvrez et remuez de temps en temps, la cuisson se fait à feu vif. Lorsque les premières moules commencent à s’ouvrir, ajoutez le jus de citron et le poivre blanc et brassez pour bien les répartir.

La cuisson est atteinte quand la plupart des moules sont ouvertes. N’insistez pas si certaines restent fermées, vous surcuiriez les autres. Cela est vrai pour toutes les recettes de moules en cocotte. Prévoyez des petits couteaux pour finir de les ouvrir à table, mais repassez en cuisson s’il y en a trop ; normalement on n’en trouve pas plus de trois ou quatre par assiette (c’est une statistique d’observation basée sur des années de pratique).