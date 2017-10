Une recette d'Angèle Ferreux- Maeght, qui était invitée de François-Régis Gaudry dans "On va déguster", l'émission gastronomique de France Inter

Mousse au chocolat © Aurelie Miquel

Préparation 20 minutes - repos 2 heures pour 5 personnes

125 g de chocolat noir

100 ml de jus de pois chiches

15 g de sucre glace

1 c. à soupe de sarrasin soufflé pour la déco

1 c. à soupe de pollen

10 myrtilles

10 feuilles de menthe

Faites fondre le chocolat au bain-marie ou dans une casserole à feu doux. Pendant ce temps, battez le jus de pois chiches au fouet pour le faire monter en neige (p. 335). Quand le jus est bien ferme, ajoutez le sucre glace et battez encore 1 minute. Ajoutez peu à peu les blancs en neige de pois chiches au chocolat et versez dans des ramequins. Laissez figer au réfrigérateur (ou au congélateur pour aller plus vite) au moins 2 heures.

Décorez avec un des ingrédients proposés ou en mélangeant pollen, myrtilles, menthe ou sarrasin soufflé.

Cette mousse au chocolat à base d’aquafaba est juste divine et se conserve plusieurs jours au réfrigérateur – ce qui n’est pas le cas de la traditionnelle mousse. C’est bien simple, c’est un de nos best-sellers !