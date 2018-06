Une recette extraite du livre d'Alessandra Pierini : La mozzarella, dix façons de la préparer (ed. Epure)

Mozzarella cake © Alessandra Pierini

250 gr de mozzarella de vache « fior di latte »

40 ml de lait

200 gr de farine de noisettes

200 gr. de sucre glace

3 œufs bio

40 ml d’huile au goût assez neutre (pépins de raisin, mais, tournesol, chanvre...)

1 sachet de levure

1 gousse de vanille

1 pincée de sel

Déposez la mozzarella coupée en morceaux et le lait dans un blender, puis mixez. Mélanger dans un bol les œufs battus, la farine, le sucre, la vanille, la levure, une pincée de sel et ajoutez la préparation mixée tout en mélangeant jusqu’à obtenir un ensemble bien homogène et sans grumeaux. Terminez en rajoutant l’huile, bien une dernière fois. Versez le tout dans un moule à cake préalablement beurré et laissez cuire 30-35 minutes dans un four chaud à 175 degrés jusqu’au moment où vous verrez une petite croûte dorée apparaître. Démoulez sur une grille et laissez refroidir.

Servez le Mozzarella Cake en tranches avec un bon espresso italien ou une purée de fruits. Selon la saison, les meilleurs accords sont la fraise, la framboise, la cerise, la pomme, la figue ou la banane.

Il peut se conserver 5-6 jours recouvert d’un papier d’aluminium.