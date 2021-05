« Quel est donc l'homme à notre époque qui pourrait vivre sans féerie, sans un peu de rêve ? », Georges Méliès

Musée Méliès © La Cinémathèque française

L'exceptionnelle collection Méliès de la Cinémathèque française, issue d'un siècle de recherches, et celle du CNC, issue d'une acquisition conséquente faite en 2004, forment un ensemble sans pareil que vous allez pouvoir découvrir avec l'ouverture de ce nouveau Musée.

Un périple de Montreuil à Hollywood, un voyage dans l'histoire du cinéma.

Et Méliès de retrouver toute sa place, celle d'un poète génial et précurseur. Héritier d'une très longue tradition, descendant d'une pléiade de grands inventeurs.

Il marie science et magie et donne naissance à des images nouvelles, jamais vues auparavant, qui annoncent le sur- réalisme cinématographique cher à Cocteau et Franju, les bricolages sensationnels de Michel Gondry ou Wes Anderson, et les blockbusters de George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, Guillermo del Toro, Peter Jackson ou Tim Burton, autant de cinéastes qui se sont tous, un jour, revendiqués de Méliès.

Des machines, des affiches, des dessins, des costumes, des maquettes… Des pièces exceptionnelles complétées par une sélection de près de 150 photographies et surtout par les films de Méliès – ses plus connus, évidemment, mais aussi bien d'autres, beaucoup plus rares.

Des lanternes magiques côtoieront des dispositifs « dernier cri », dont une expérience de réalité virtuelle totalement inédite. Autant de manières, nouvelles et inventives, de raconter Méliès, génial inventeur des effets spéciaux dont le cinéma contemporain est aujourd'hui infusé.

Si HAL et R2D2 existent, c'est aussi grâce au cinéaste français, pionnier de la féérie cinématographique, inlassable expérimentateur, précurseur du cinéma moderne.

Pyrotechnie, effets d'optique, arrêts de caméra, fondus-enchaînés, maquettes animées, surimpressions, effets de montage et effets de couleurs sur pellicule, bruitage, narration, presque tout semble avoir été conçu et utilisé par ce virtuose de la technique.

Magicien et cinéaste, il est l'auteur total, scénariste, décorateur, costumier, acteur, producteur et distributeur de ses films, il dirige son propre laboratoire de tirage, et invente le studio.

La contribution de Méliès au 7e art est essentielle, ouvrant à la cinématographie les portes du rêve, de la magie et de la fiction. Mais comment le cinéaste du Voyage dans la Lune est-il devenu l'un des auteurs les plus inventifs et les plus prolifiques du cinéma ? D'où vient l'étrange cosmogonie méliésienne ? Comment travaillait-il ? De quelle façon s'inscrit-il dans les arts du spectacle et dans la longue histoire de l'invention du cinéma ? Comment se traduit son influence sur le cinéma d'aujourd'hui ? Autant de questions auxquelles le musée de la Cinémathèque française apporte aujourd'hui son éclairage en vous invitant à embarquer dans une exploration merveilleuse.

Sources Cinémathèque française