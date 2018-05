Quoi de neuf à la télé ? Des films de grand cinéma ? Pas tous les jours. Du documentaire d'auteur ? Pas souvent. De l'art ? Parfois saupoudré, comme une pointe de sel sur les programmes de temps en temps.

Museum TV propose du divertissement, de la découverte et de l’information pour tous ceux qui sont allés au moins une fois visiter une exposition © Capture d'écran

Si vous cherchez dans les replay et sur vos offres web des télévisions, vous trouverez quelques doses homéopathiques d'art sur les chaines généralistes. Pourtant les Français, ne sont pas si fâchés que cela avec l'art, les artistes et les expos. Ils aiment aller dans les musées et suivre leurs Mooc.

De l'art on en voit sur Google Arts & Culture, on en voit dans son smartphone sur arte 360 par exemple.

Du smartphone à la TNT on ne trouve qu'une chaîne thématique uniquement dédiée à l'art : Museum TV

Proposer de l'art dans le vieux petit écran.... est ce bien raisonnable ? Pas de visite à 360, pas de réalité virtuelle, pas d'interactivité sur Museum TV.

Les programmes de Museum TV s'organisent autour de 4 thèmes

Beaux-Arts (l’art classique, moderne et contemporain)

Art Pop (Street-Art, performances et Body Art)

Images (Photographies, Vidéo Art)

Archi & Design

Pour son patron, Sébastien Meyssan, "il y a pour Museum TV, un potentiel d’intégrer les 10 meilleures chaines thématiques. Il y a aura toujours la fiction et le sport devant nous. On est les seuls sur cette thématique de l’art. Le type de programmes que nous produisons et diffusons, avec beaucoup de fond, réponde à la demande des 2 millions de personnes qui vont au musée au moins 1 fois par mois. Pour tous les autres on a des programmes plus grand public".

Muséum TV rachète parfois des programmes consacrés aux artistes et diffusés par Arte, et leur redonne une 3e ou 4e vie supplémentaire après le replay, et elle achète d'autres productions un peu partout en Europe.

Les programmes grand public sont des démonstrations d'artistes à l'oeuvre, y compris de street artistes, des battles de photographies. 12 millions de Français se prennent chaque jour pour des artistes en postant des photos sur Instagram, et Museum TV comptent bien les amener à se distinguer chez elle. Bref tout ce qui permet de démystifier la démarche artistique, sans oublier de faire le tour des expos, avec des reportages plus classiques.

Ce que Museum apporte de différent c'est par exemple du Tac au Tac, consacré aux dessinateurs, ils dessinent sous l'oeil de la caméra, et composent ensemble un cadavre exquis.

Museum TV vient de lancer une série de programmes sur l'art numérique.

A l’occasion du Festival de Cannes, Museum consacre une soirée spéciale art & cinéma le samedi 19 mai, avec : les documentaires « Jean Luc Godard, le désordre exposé », « Carlos Saura, photographer, journey of a book », « Original copy » au sujet du dernier peintre d’affiche de films des cinémas de Mumbai et l’épisode d’Instant Decisif du photographe de stars : André Perlstein.

Pourquoi rester sur le petit écran et ne pas concevoir des programmes directement au format smarpthone ? "Tout le monde peut faire des chaines sur le web, mais pour l'instant il n'y a pas de véritable modèle économique. Etre distribué sur les offres Canal en exclusivité il n’y a que nous qui puissions le faire ou presque", explique Sébastien Meyssan.

Pour nous la critique est un cadeau. Nous sommes condamnés à prendre des risques

Museum TV est donc une chaîne thématique avec un pied dans le vieux monde de la télévision, et un autre en interaction avec ses spectateurs, grâce auxquels elle améliore ses programmes. "La moitié des mails que nous recevons nous critiquent positivement, la critique est un cadeau. Pour l'émission Sketch Book on a apporté des améliorations grâce à cela. L'engagement du téléspectateur se mesure sur internet car nous ne sommes pas une chaîne traditionnelle ; Cette idée de feedback n’existe pas de cette façon à la télé, ce serait plus violent…".