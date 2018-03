Seriez-vous d'humeur à écouter "Sex Bomb" de Tom Jones ou "The way" de Zak Hemsey ? Peut-être auriez-vous envie de découvrir une nouvelle musique ou chanson qui va avec votre humeur du moment ? Un player vous proposera une playlist adaptée. Plus besoin de connaître la musique ou de faire votre playlist vous-même.

A l'Ircam Frédérick Rousseau travaille à l'indexation de chaque morceau selon des critères comme la percussivité, la dynamique ou le caractère. © Ircam/ Qwant

Frédérick Rousseau est l'une des têtes chercheuses de l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique). Musicien et compositeur, il se consacre aux nouvelles technologies dans le milieu musical. Il est notamment à l'origine du projet musical pour le film "Alexandre" d'Oliver Stone, aux côtés de Vangelis, le Jean-Michel Jarre de la Grèce.

Il dirige désormais à l'Ircam la valorisation industrielle et communautaire. Raison pour laquelle il travaille notamment à la mise au point d'un player pour la musique, capable de s'adapter à la puissance des hauts-parleurs dont on dispose, où à la génération des résumés musicaux des albums que l'on a envie d'écouter.

Ses projets verront le jour bientôt sur des plateformes à destination professionnelle pour les programmateurs musicaux de Radio France, ou pour la plateforme musicale du moteur de recherche Qwant.

S'il faut par exemple mettre un fond musical festif pour agrémenter une soirée, plus besoin de concocter sa propre playlist au préalable, pas la peine de se mettre en mode aléatoire, un clic suffira pour enclencher une playlist toute faite. De même si l'on a besoin par exemple d'un catalogue de musique où les violons dominent.

Tout trouver en même temps

On trouve 20 à 30 millions de chansons indexées jusqu'à présent sur l'ensemble des catalogues. Sur internet, plus du quart des recherches adressées à des moteurs de recherche concernent la musique.

Pour Qwant Music, Frédérick Rousseau travaille sur un système qui permettra donc d'explorer, indexer, et afficher toutes les informations concernant un musicien sur la même page.

Frédérick Rousseau explique :

"Aujourd'hui nous n'avons plus le temps, ni de chercher sur plusieurs sites, les dates de concerts, le nom du dernier album, et le style d'un groupe musical. Malgré le fait que 25% des requêtes sur les moteurs de recherche concernent la musique, il n'y a pas un seul index global dédié à la musique. Avec Qwant, nous agrégerons le tout".

Ne trouver que ce que l'on cherche vraiment

Qwant Music utilisera donc l'intelligence artificielle pour automatiser la découverte, le filtrage et l'affichage sur une seule page, de la discographie jusqu'aux liens vers les diffuseurs comme Deezer, YouTube ou Spotify.

La technologie permet ainsi aujourd'hui de faire des choix en fonction d'une humeur.

Aller plus vite que la musique

Frédérick Rousseau travaille aussi sur le moyen de résumer l'album ou un morceau de musique ! Là encore ce sont des intelligences artificielles qui feront cela.

"Aujourd'hui tout le monde veut aller vite, car nous avons de moins en moins de temps. Avant de sélectionner un album pour leur playlists, les programmateurs de Radio France par exemple, pourront ainsi se faire une idée plus rapidement et faire une premier tri, avant de se consacrer plus tranquillement à l'écoute des albums".

Le chercheur estime que les usages des jeunes générations doivent également être pris en compte. Eux non plus n'ont pas beaucoup de temps, et sont très sollicités !