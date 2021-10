Ne manquez sous aucun prétexte les meilleurs moment de "Boomerang" cette semaine ! Augustin Trapenard recevait la chanteuse Amel Bent, la fondatrice de l’association Afghanistan Libre Chékéba Hachemi, le comédien Matthew McConaughey, l'écrivaine Hélène Cixous et l'actrice Marthe Keller.

"N'imite personne, sois toi-même" - L'acteur Matthew McConaughey dans Boomerang © Getty / martin-dm

Retrouvez le best-of de la semaine grâce au mix de Gero Imbert :

13 min Le best-of de boomerang du vendredi 8 octobre Par Géro Imbert

Amel Bent

La gagnante de la Nouvelle Star édition 2004 est aujourd'hui l'une des chanteuses les plus populaires de la musique française. Elle vient de sortir son tout nouvel album "Vivante". Amel Bent est venue partager sa voix avec vous dans Boomerang:

Amel Bent : "Je ne voulais pas être une star. Je ne voulais pas être riche. Je ne voulais pas être connue".

Je voulais qu'on m'entende. Je voulais raconter mes histoires. Je voulais partager des choses avec un maximum de gens.

Chékéba Hachemi

À l'occasion de la journée spéciale que France Inter a organisé en l'honneur des femmes afghanes ce mardi, Augustin Trapenard a reçu la fondatrice de l’association Afghanistan Libre qui consacre toute sa vie à la défense des droits fondamentaux des femmes afghanes. L'ancienne diplomate était aux côtés d'Augustin Trapenard :

CH : "Quand vous regardez un peu partout dans le monde les révolutions, les printemps arabes, les révolutions, les changements de régime, c'est toujours sur les femmes que ça tombe… Un enfermement d'autant plus terrible qu'elles ont connu la liberté et ont cru en leurs possibilités".

La culture les a ouvertes sur le monde et le monde les abandonne. Elles savent désormais qu'elles devront se battre seules. Elles le feront et je continuerai à les aider autant que je peux.

Matthew McConaughey

Le célèbre acteur américain qui a tourné aux côtés des plus grands réalisateurs et acteurs, et dans tous les registres possibles, signe "Greenlights", son autobiographie. Réécoutez l'entretien de Matthew McConaughey dans Boomerang :

N'imite personne, sois toi-même, parce qu'on n'est pas la meilleure des choses quand on imite.

"Quelqu'un qui se comporte naturellement, qui ne joue pas le meilleur jeu, qui est lui-même son personnage, c'est là que l'histoire est aussi bonne que possible au cinéma !"

Hélène Cixous

L'écrivaine, poétesse, philosophe, et figure de proue du féminisme, Hélène Cixous a publié une soixantaine de fictions et d'essais dont "Ruines bien rangées" et "Lettres de fuite". Elle vient de publier "Rêvoir". L'auteure est venue se confier au micro d'Augustin Trapenard :

J'ai tout vu dans ma vie parce que personne ne m'a interdit de voir.

"J'ai besoin de Victor Hugo. Je lis "Le dernier jour d'un condamné" en pleurant. Par ce texte, Hugo est élevé, couronné, juste, sauvé, élevant l'élan littéraire au sacré".

Marthe Keller

Révélée dans les années 1970 par la série "La Demoiselle d’Avignon", on se souvient de son rôle dans le film culte "Fedora" de Billy Wilder. Elle est actuellement à l'affiche du film "Petite Sœur" de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, aux côtés de Nina Hoss et Lars Eidinger. Retrouvez les plus belles paroles de Marthe Keller dans Boomerang:

Je ne peux pas ne pas être libre. Je suis tellement indépendante que je dépends presque de mon indépendance.

"Gagner de l'argent, pour moi, c'est pour dire non à des choses que je n'ai pas envie de faire. C'est ça la liberté".

