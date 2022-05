Adèle s’est pendue chez elle. Elle avait 46 ans. Son amie Rachel se souvient qu’autrefois, les deux lycéennes s’étaient partagé le savoir : les sciences pour Adèle les lettres pour Rachel. Ce roman est l’histoire de leur amitié. "Une fille parfait" est en compétition pour le 48è Prix du Livre Inter

Nathalie Azoulai © AFP / Joël Saget

Adèle et Rachel, si belle, si blonde, on aurait dit deux sœurs, et brillantes. L'une, c'est les maths, l'autre, c'est la littérature. Ce n'est pas déflorer le livre puisque c'est dit dès la première page. A 46 ans, Adèle, la mathématicienne couverte de médailles et de prix, Adèle s'est suicidée. Et c'est donc sa meilleure amie Rachel, qui va chercher à savoir pourquoi. D'autant plus qu'elle peut le faire. Elle est écrivain. Les maths et la littérature. Une amitié primordiale, mais aussi ambiguë. Peut on être égaux ? Même à leur niveau, qui est haut, il peut y avoir une différence. Et cette différence, c'est peut être le génie de l'une.

Nathalie Azoulai choisit de se mettre, et de nous mettre, à cet endroit dans une amitié, cet endroit qui est peut être le poison de la différence. Mais, explique-t-elle, "parce que ce poison est aussi un remède. C'est par cette admiration, par ce génie qui arrive dans sa vie, que Rachel découvre un monde et découvre des potentialités, des possibilités en elle qui se démultiplient et qui font que sa vie va changer. Et puis il va y avoir l'amitié avec ses ambiguïtés, avec cette rivalité qui va s'installer et avec la conscience chez Rachel, qui est la littéraire qu'elle n'aura jamais accès au cerveau d'Adèle. Elle ne comprend pas ce que c'est qu'être dans la tête d'un génie des maths. Elle a ce sentiment d'infériorité, cette fascination et cette intimidation que provoquent les maths, toujours dans cette amitié, mais dans la société de manière générale."

Dans le roman, l'un des personnage pose une question : Vaut-il mieux avoir inventé la pénicilline ou écrit la recherche du temps perdu ? "Moi, je pense que sans La Recherche du Temps Perdu, le monde serait beaucoup moins bien, confie Nathalie Azoulai. Mais pour l'essentiel des gens, Proust, ça touche quelques personnes et la pénicilline, c'est tout le monde."

Le savoir comme enjeu romanesque

Un choix peu commun et assumé par Nathalie Azoulai : "J'avais envie de l'incarner ce savoir. J'avais envie qui passe par deux corps, par deux visages, par deux chevelures, par deux maisons. Ce ne sont pas de pur esprit froid. Ce sont des êtres qui sont incarnés, qui sont charnels, qui sont pris eux mêmes dans des contradictions, dans des ambitions difficiles, dans des souffrances."

J'avais envie de raconter le savoir de cette manière là, c'est à dire comme une passion humaine. "