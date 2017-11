Quelle(s) BD(s) offrir, ou lire, à Noël ? De l’anticipation, la trajectoire d'un astronaute, une biographie, un phare, une bonne cause, un récit fantastique, une adolescente d’aujourd’hui… Voici une sélection de bandes dessinées de Noël 2017.

BD Noël 2017 : Le joueur d'échecs, Ces jours qui disparaissent, Aquarica, Capitaine Tikhomiroff, Ar Men, Kouamé, Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien, Dans la combi de Thomas Pesquet © Casterman, Glénat, Rue de Sèvres, Futuropolis, Gallimard BD, Ca et là, Dargaud,

Spationaute sauce humour

Pour tout savoir sans s’ennuyer sur Thomas Pesquet. La bande dessinée de Marion Montaigne est une mine d'informations inédites sur le spationaute français : sa vocation précoce, sa détermination à partir dans les étoiles, le mode de sélection drastique de l’Agence Spatiale Européenne pour recruter ces surdoués des sciences au mental incroyable…

Un Petit Nicolas d’aujourd’hui

Riad Sattouf poursuit la publication hebdomadaire des aventures d’Esther dans L’Obs. Le troisième recueil annuel paraît ce mois-ci. Esther a dorénavant 12 ans et étudie dans un collège public.

L’histoire rêvée d’un célèbre phare

C'est peut-être le plus célèbre des phares français. Ar men, au large de l’île de Sein, est un lieu connu pour sa dangerosité. Emmanuel Lepage en raconte l’histoire en BD avec son dessin magnifique en mêlant histoire, fiction, reportage et légende bretonne.

Le Joueur d’échecs de David Sala

David Sala est un peintre. Quand il entreprend d'adapter Le joueur d'échec, de Stefan Zweig, son dessin devient magique. En 1941, dans les salons feutrés d'un paquebot en route pour l'Argentine, le champion du monde d'échecs affronte lors d'une ultime partie un aristocrate viennois. Cette dénonciation poignante et désespérée de la barbarie nazie est le dernier texte écrit par Stefan Zweig avant son suicide.

Aquarica, digne de Jules Verne

Une histoire de baleines, de marins et de Robinsons digne de Jules Verne. Roodhaven, 1930. Eddy Mc Bain est un vieux marin. Après une soirée arrosée avec ses anciens compagnons d'armes, il sort du pub, une canne à la main pour ne pas tituber. Il avance vers la mer pour se soulager. Quelque chose d'informe lui fait face : un monstre avec des pinces s'est échoué sur la plage...

Quand le Cloud explose

2041, c’est-à-dire demain, le cloud (nuage numérique de stockage de données) explose. Tout ce qui est numérique disparaît. Enki Bilal imagine les conséquences. Entre SF et fable, une BD qui signe le grand retour de l’auteur de La Foire aux immortels.

De l’angoisse d’être soi un jour sur deux

Thimoté Le Boucher signe à 28 ans une jolie et intelligente BD fantastique sur la jeunesse, l’absence, la maladie psychiatrique...

Une autobiographie sincère au féminin

Dans les années 1990 à Vienne, Ulli, étudiante fauchée, a vécu deux relations parallèlles : l’une très sensuelle avec Kim, un jeune Nigérian, et l’autre, plus cérébrale, avec Georg, un homme de théâtre. Un recit autobiographique trépidant et sensuel.

Alors que j’essayais d’être bien d’Ulli Lust aux Editions Ca et là

Le souffle de l’histoire

Le parcours à travers l'Europe d’un jeune Russe blanc, celui du Tikhomiroff pendant la Révolution d'octobre, à travers l’Europe qui le mène de Krondstadt à Ugine, en Savoie. Une magnifique épopée, au crayon et à la peinture, avec un découpage puissant.

Capitaine Tikhomiroff de Gaétan Nocq à La Boite à bulles

Une biographie comme un film d’Emir kusturica

La vie incroyable de l’écrivain d’origine roumaine Panait Istrati. Vagabond exalté, fils d’une blanchisseuse et d’un contrebandier, Il mourut pauvre et abandonné de tous en 1935. Après avoir eu mille vies... Une biographie vive et passionnante.

Istrati ! de Golo chez Actes Sud B

La BD désopilante de Fabcaro

Une histoire d'amour perturbée par l'arrivée d'un livreur de ... Macédoine et clin d’œil absurde et foutraque aux romans photos mièvres, ce livre est fabuleux !

Et si l'amour, c'était aimer ? de Fabcaro est publié chez Six pieds sous terre

Un polar à l’africaine

Le commissaire Marius Kouamé enquête sur un meurtre. Accompagné d'Arsène, son fidèle adjoint. Les suspects en tout genre, qui n'ont qu'à bien se tenir.

Commissaire Kouamé de Marguerite Abouet et Donatien Mary (Gallimard BD)

Et aussi...

Une bonne cause : un recueil de beaux textes pour financer l’accueil d’enfants autistes, illustré par des auteurs de BD, et coordonné par Albert Algoud : Les Cœurs simples publié chez Casterman.

L'amour des livres : un recueil de publications bibliophiles et drôles parues dans Le Guardian de Tom Gauld : En Cuisine avec Kafka, publié chez 2024.

