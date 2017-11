Des BD d’actualité, des variations autour des classiques par un grand auteur d’aujourd’hui, le génie de Goscinny, l'intégrale d’une œuvre mythique, des aquarelles superbes… Une sélection de quelques beaux livres de et autour de la BD.

Des beaux livres dessinés à Noël © Getty / Christoph Wilhelm

Magnifique hommage au 9e art : "Variations" de Blutch chez Dargaud

Le dessinateur Blutch, auteur du Petit Christian, de Péplum, et de Pour en finir avec le cinéma, publie un recueil grand format d’une trentaine de planches dans lesquelles, il y rejoue des passages de grands auteurs de la BD : Tardi, Franquin, Goscinny, Morris... Et c’est superbe.

L’actu en bulles : la BD des 30 ans FranceInfo:

En 2007, FranceInfo: avait demandé à de grands noms de la BD de revenir sur les événements les plus marquants de la période 1987-2007. Pour célébrer son trentième anniversaire, la radio publie une édition augmentée de cet album. Une histoire futée et passionnante de l’histoire du temps présent.

2017, année Goscinny

Le créateur d’Astérix, du Petit Nicolas, et fondateur de Pilote est à l’honneur de deux expositions à Paris. Leurs catalogues sont aussi instructifs que beaux. Lire aussi la réédition du Petit Nicolas dans sa version originale.

Une passionnante intégrale chez Casterman

Le premier volet de l’intégrale des Citées obscures de Benoit Peeters et François Schuiten chez Casterman. Prévue en 4 tomes, et précédée d’un petit guide des Cités, cette version élégante permet de se (re)plonger dans Samaris, Urbicande, Calvani et Pahry… Et d'en vérifier la beauté, et la modernité. Passionnant.

Des textes d’invitation au voyage illustrés par Hugo Pratt à l’aquarelle

Voyages avec Rimbaud, Kipling, Baffo, illustré par Hugo Pratt / © Cong SA / Le Tripode

Un coffret superbe rassemble les textes de trois grands voyageurs illustrés par le créateur de Corto Maltese : les lettres d’Arthur Rimbaud, des extraits des Ballades de la chambrée de Rudyard Kipling, et les sonnets du poète et philosophe libertin Giorgio Baffo… L’hommage élégant d’un voyageur lecteur.

Voyages avec Rimbaud, Kipling, et Baffo aux éditions du Tripode, illustrés par Hugo Pratt sous la direction de Dominique Petitfaux.

Une bonne cause

Les Coeurs simples, est un recueil de beaux textes sur les déficients mentaux pour financer l’accueil d’enfants autistes, illustré par des auteurs de BD, et coordonné par Albert Algoud,

La délicatesse de Nicolas de Crécy

Si vous ne connaissez pas encore « Maurice, Laid et méchant », « Le Monstre de pluie » ou « le distributeur de coups de pied au cul », il faut lire la jolie réédition des Gens Bizarres de Nicolas de Crécy chez Cornelius. Du même auteur, on n’oublie pas son Carnet de Voyage à Mexico paru cette année.

La sélection beaux livres dessinés de France Inter / Dargaud, Casterman, Delcourt, Le Tripode, Cornelius, 2024, Imav, Fluide Glacial

Une touche d’humour

Avec ce recueil de dessins d’humour érotique de Siné. Ces dessins, au départ censurés, sont parus dans Lui, Paris Match ou France Soir. Ils montrent une sexualité joyeuse, vivante, croquée par le maître de la concision. Siné comme chez lui est paru chez Fluide Glacial.

Toujours dans le registre de l'humour, lire Edika Grand cru classés de Fluide Glacial, une sélection des meilleurs dessins du papa de Clark Gaybeul par les auteurs de BD d'aujourd'hui. De Berberian à Riad Sattouf ou Bouzard, tous ont été biberonnés à Edika et leur choix est désopilant.

L’hommage à la littérature de Marc Antoine Mathieu

Des couvertures et des quatrièmes de couverture qui en rappellent d’autres. Des jeux de mots sur la titraille, des détournements de logo des éditeurs, des parodies subtiles de présentation d’ouvrage sur les quatrièmes de couverture. Marc-Antoine Mathieu voit ce Livre des livres comme une récréation, ou comme un recueil de livres qu’il aurait aimé écrire. Plus malin qu’il n’y paraît.

Le livre des livres de Marc Antoine Mathieu est paru chez Delcourt

Deux œuvres du patrimoine de la BD par de très bons éditeurs