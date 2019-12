Un dessinateur exceptionnel (Yves Chaland), un auteur montagnard (Jean-Marc Rochette), des sumos croqués par David Prudhomme, un sublime livre découpé pour les enfants, un choc esthétique vieux d’un siècle, un vampire en noir et blanc… Découvrez notre sélection de beaux livres dessinés pour les fêtes.

Couvertures de six beaux livres choisis pour Noël 2019

L’un des meilleurs dessinateurs de BD de sa génération

Une superbe monographie consacrée au dessinateur disparu Yves Chaland (créateur du Jeune Albert) dont l'œuvre continue à irriguer le dessin des auteurs d’aujourd’hui.

Yves Chaland, une vie en dessins, texte par Jean-Christophe Ogier (,journaliste à France Info) paru chez Champaka Brussels – Dupuis

Walt et Skeezix : magnifique et délicieux

Un homme découvre à sa fenêtre un orphelin. Il décide de s’en occuper. Le sujet de la paternité en solo, en plus d’être d’une modernité folle, est prétexte à une série de gags qui n’ont pas vieilli. Pourtant, les aventures de Walt et Squeezix, parues sous forme de strips sous le titre de Gasoline Alley dans le Chicago Tribune, ont été créées… en 1918 ! Ces histoires, qui rappellent le Kid de Charlot, sont belles, sobres, et souvent drôles. Les décors de ce chef d’œuvre sont particulièrement soignés. Un livre fantastique et poétique.

Walt et Squeezix par Frank King chez 2024

Planche de "Walt et Skeezix" de Frank King / 2024

Peinture et BD au sommet

Rebecca Manzoni (France Inter) s'entretient longuement et sans concession avec Jean-Marc Rochette, le dessinateur du Transperceneige, dans cette superbe monographie. Des paroles de Rochette, se dégage en creux le portrait d’un homme et d’un artiste entier qui porte aujourd’hui un regard sévère sur la BD d'anticipation Transperceneige (qui a pourtant contribué à le faire connaître du grand public). Illustrés par ses peintures très évocatrices de montagne et quelques planches, ces vertiges sont pour le dessinateur l'occasion de livrer sa vision assez inspirante de la peinture.

Comment dessiner Ailefroide ? La leçon de dessin de Jean-Marc Rochette :

Vertiges, Jean-Marc Rochette par Rebecca Manzoni (productrice à France Inter) chez Daniel Maghen

La magie d’un livre découpé pour enfants

"Midi pile" est un superbe album jeunesse signé Rébecca Dautremer sur ce qui peut se passer AVANT un rendez-vous. Véritable trésor de délicatesse, il est à mettre entre les mains de tous les enfants à partir de six ans.

Midi Pile de Rebecca Dautremer chez Sarbacane

Dracula sublimé

"Le livre de Bram Stoker revisité par un maître du genre : Georges Bess. "Dracula" est en sélection officielle pour le prix du meilleur album au Festival de la BD d'Angoulême. Il faut prendre le temps de s'arrêter sur une planche pour saisir la dimension de la performance de son auteur. 208 pages immenses tout en noir et blanc, avec des cases à l'intérieur du cadre, des paysages, des ongles, des cheveux, des arbres qui débordent du cadre. Le dessin est gothique, la typographie art nouveau. Il ne surprendra personne d'apprendre que Georges Bess fait partie de ceux qui ont été inspirés par les dessins de Moebius. Cet ancien collaborateur d'Alejandro Jodorovski, livre une version de Dracula d'une qualité rare."

Dracula de Bram Stoker par Georges Bess chez Glénat

Les sumos sous tous les angles

De ses voyages au Japon, le dessinateur David Prudhomme a rapporté des dessins exceptionnels de sumos. Déjà exposés au Festival Pulp ou aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, les images de ces champions hors normes aux corps fascinants sont rassemblés dans ce livre.

En plus d’être instructif (on voit les membres d’une Heya (équipe de sumos) à l’entrainement, lors des rituels, ou dans des combats), ces croquis sont aussi l’occasion d’explorer diverses techniques : feutre, crayon, peinture... Et différents formats. Superbe !

Sumographie de David Prudhomme et Sonia Deschamps (Chroniqueuse à France Culture) chez Soleil

Et aussi

Nippon Folklore d’Elisa Menini chez Ici Même . Japon encore avec Le Tanuki et le renard, Le Crabe et le singe… Sept mythes et légendes du Pays du soleil levant magnifiquement racontés et illustrés à la manière d’estampes du XIXe siècle par une jeune autrice italienne.

. Japon encore avec Le Tanuki et le renard, Le Crabe et le singe… Sept mythes et légendes du Pays du soleil levant magnifiquement racontés et illustrés à la manière d’estampes du XIXe siècle par une jeune autrice italienne. Le bestiaire extraordinaire de Salch chez Delcourt. Le Kakapo est un perroquet qui ne peut pas voler mais qui sent bon et marche beaucoup. Le mari de la baudroie des abysses n’a pas d’autre choix que de s’agripper par la mâchoire à la peau de sa douce… Tous ces ratés de la nature sont répertoriés dans un dessin inspiré par Gotlib, Reiser ou Vuillemin : c’est désopilant et passionnant.

Le Kakapo est un perroquet qui ne peut pas voler mais qui sent bon et marche beaucoup. Le mari de la baudroie des abysses n’a pas d’autre choix que de s’agripper par la mâchoire à la peau de sa douce… Tous ces ratés de la nature sont répertoriés dans un dessin inspiré par Gotlib, Reiser ou Vuillemin : c’est désopilant et passionnant. L’intégrale de Aâma de Frederik Peeters chez Gallimard BD : les quatre volumes de la série SF Aâma (Prix de la série à Angoulême en 2013) par l’auteur des Pilules bleues sont réunis dans un seul volume. L’occasion de mesurer l’évolution du dessin et de redécouvrir cette série brillante et inventive.

les quatre volumes de la série SF Aâma (Prix de la série à Angoulême en 2013) par l’auteur des Pilules bleues sont réunis dans un seul volume. L’occasion de mesurer l’évolution du dessin et de redécouvrir cette série brillante et inventive. Les grands crus classés de Fluide glacial, appellation Goosens contrôlée, chez Fluide Glacial : un recueil d’histoires de ce maître de l’humour dessiné, choisies par Fabcaro ou Benoît Poelvoorde

: un recueil d’histoires de ce maître de l’humour dessiné, choisies par Fabcaro ou Benoît Poelvoorde Hawaï de Joann Sfar chez Gallimard. "Je dessine comme je surfe, avec la certitude de me casser la gueule". Pour qui apprécie les carnets de voyage, celui de Joann Sfar dans la plus célèbre des îles Sandwich est un bon cru : des ennuis à la frontière au surf en passant par le yukulélé, tout y est ! De Sfar lire aussi : son Blueberry avec Blain

"Je dessine comme je surfe, avec la certitude de me casser la gueule". Pour qui apprécie les carnets de voyage, celui de Joann Sfar dans la plus célèbre des îles Sandwich est un bon cru : des ennuis à la frontière au surf en passant par le yukulélé, tout y est ! De Sfar lire aussi : son Blueberry avec Blain L’intégrale Rahan chez Soleil : pour ses 50 ans, le fils des âges farouche, de Roger Lecureux et d’André Cheret s’offre une intégrale. L’occasion de redécouvrir le héros publié dans Pif Gadget.

pour ses 50 ans, le fils des âges farouche, de Roger Lecureux et d’André Cheret s’offre une intégrale. L’occasion de redécouvrir le héros publié dans Pif Gadget. Une histoire de l’art (opus 3) par Philippe Dupuy chez Dupuis, collection Aire Libre : suite de l'exploration artistique de Philippe Dupuy avec l’œuvre et la vie du grand couturier Paul Poiret.

