Pour offrir, ou se faire plaisir, on pioche parmi les meilleures BD du moment :

Delacroix par Catherine Meurisse chez Dargaud

Véritable ode au peintre, la dessinatrice de La Légèreté a agrémenté le texte original d'Alexandre Dumas de saynètes dessinées, de commentaires facétieux et de peintures. Un très bel hommage.

Senso d’Alfred chez Delcourt

Le dessinateur de « Come Prima » (Prix Angoulême 2014) signe une douce comédie qui débouche sur une histoire d’amour, sur fond de magnifique parc italien.

Amertume Apache, Une aventure du Lieutenant Blueberry par Joann Sfar et Christophe Blain chez Dargaud

Une histoire superbe très respectueuse de l'esprit de la série de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud.

Charlotte Perriand, une architecte française au Japon 1940-1942 de Charles Berberian Arte Editions/Chêne

A lire pour compléter l’exposition Le Monde nouveau de Charlotte Perriand à La Fondation Louis Vuitton. Pendant deux ans, l’architecte Charlotte Perriand s’est immergée dans l’univers culturel japonais. Une expérience, loin de son mentor Le Corbusier, qui va marquer son art à vie. Ce que l’on sait moins, c’est que ce voyage aura aussi une influence sur le design japonais. Sous les traits de Charles Berberian, l’architecte devient une jeune femme décidée et sur la voie de son émancipation. Une très belle biographie.

Last Man 12 par Balak, Sanlaville et Vivès chez Casterman

La conclusion six ans après sa naissance de la très talentueuse série manga à la française aux 450 000 exemplaires vendus.

Mattéo, cinquième épisode (de septembre 1936 à janvier 1939) de Gibrat chez Futuropolis

Un récit historique toujours fluide et haletant, où la question de l’engagement politique n’est jamais loin. La lumière de l’Espagne continue d’entourer les personnages dans un dessin splendide. Le récit prend une tournure plus dramatique et les frontière deviennent encore plus flou.

Robinson suisse de Baladi chez Atrabile

Des naufragés sur une île, qui n’ont qu’une peur : croiser des sauvages. Toute ressemblance avec un petit continent angoissé par l'idée que les habitants des pays autour l'envahissent n’est pas fortuite. Absurde, drôle et dessiné à l'aide de diverses techniques dont le collage... Un livre très original.

Le Chateau de mon père, Versailles ressuscité par Maïté Labat, Jean-Baptiste Véber, Stéphane Lemardelé et Alexis Vitrebert à La Boite à Bulles/Château de Versailles

L'histoire pas si connue du conservateur Pierre de Nolhac, à l'origine de la redécouverte du bâtiment au début du XXe siècle, racontée par son fils.

Soon par Thomas Cadène & Benjamin Adam chez Dargaud

Et si 2019 était le début de la fin ? Soon part de ce constat et livre sa version du futur en 240 pages. Une uchronie, pas si folle que cela, si on regarde de près. Bienvenue en 2151.

Vagabond des étoiles de Riff Reb’s chez Noctambule

Librement adapté du roman de Jack London (le dernier avant sa mort en 1916), Riff Reb's réalise une performance autant artistique que dans le propos pour retranscrire l'atmosphère de la prison dans laquelle se retrouve ce condamné Darrel Standing.

Et aussi

Corto Maltese, Le jour de Tarowean de Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero d'après Hugo Pratt est paru chez Casterman. Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero le duo aux manettes des aventures de Corto Maltese depuis deux albums ("Equatoria", "Sous le soleil de minuit") signe un prequel des aventures du marin d’Hugo Pratt, entre Tasmanie et Bornéo.

de Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero d'après Hugo Pratt est paru chez Casterman. Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero le duo aux manettes des aventures de Corto Maltese depuis deux albums ("Equatoria", "Sous le soleil de minuit") signe un prequel des aventures du marin d’Hugo Pratt, entre Tasmanie et Bornéo. Undertaker, Tome 6 : L’Indien blanc de Ralph Meyer, Xavier Dorison et Caroline Delabie chez Dargaud : Sixième opus des aventures du célèbre croque-mort. Un western pied au plancher toujours aussi puissant.

de Ralph Meyer, Xavier Dorison et Caroline Delabie chez Dargaud : Sixième opus des aventures du célèbre croque-mort. Un western pied au plancher toujours aussi puissant. Le Château des animaux, Tome 1 : Miss Bengalore de Felix Delep et Xavier Dorison chez Casterman : une variation futée autour du célèbre livre politique d’anticipation, La Ferme des animaux d’Orwell.

de Felix Delep et Xavier Dorison chez Casterman : une variation futée autour du célèbre livre politique d’anticipation, La Ferme des animaux d’Orwell. Ecolila de François Olislaeger Actes-Sud BD : comment transmettre sa connaissance de la nature à sa fille alors qu’on est un père divorcé vivant en Amérique du Sud ? Une jolie fable sur la transmission et la nature

de François Olislaeger Actes-Sud BD : comment transmettre sa connaissance de la nature à sa fille alors qu’on est un père divorcé vivant en Amérique du Sud ? Une jolie fable sur la transmission et la nature Fifiches à gogo d’Etienne Lecroart par l’Association : un petit livre qui rassemble les Fifiches du Professeur parues dans Spirou, c’est drôle, absurde et joliment traité.

d’Etienne Lecroart par l’Association : un petit livre qui rassemble les Fifiches du Professeur parues dans Spirou, c’est drôle, absurde et joliment traité. La Traversée de Baudoin et Mariette Nodet par L’Association : Le trait charbonneux de Baudoin, au service d’une histoire très touchante de deuil sur fond de montagne.

de Baudoin et Mariette Nodet par L’Association : Le trait charbonneux de Baudoin, au service d’une histoire très touchante de deuil sur fond de montagne. Nick Carter et André Breton, une enquête surréaliste de David B chez Noctambule par Delcourt : des dessins en noir et blanc dans lesquels se perdre.

de David B chez Noctambule par Delcourt : des dessins en noir et blanc dans lesquels se perdre. Fire, l'histoire de Zora Neale Hurston de Peter Bagge chez Nada : une biographie de la romancière et dramaturge qui porta un nouveau regard sur la condition des Noirs aux Etats-Unis.

