Une tendre histoire d’amour ? La suite réussie d’une saga autobiographique ? L'adaptation ébouriffante d’un roman post punk ? Une errance entre des cases géométriques ? Une BD érotico-comique ? Une histoire de l'Art revisitée ? Voici une sélection de BD parues cet hiver, à glisser sous le sapin.

L’adaptation de "Vernon Subutex" par Luz

Après avoir rendu hommage à ses collègues de Charlie Hebdo dans "Indélébiles" en 2018, le dessinateur livre une version ébouriffante, émouvante et fidèle de "Vernon Subutex", la saga du héros post-punk imaginé par Virginie Despentes. Vernon Subutex dessiné par Luz est comme on l’imaginait à la lecture des romans. Le héros est sale, sans illusion, mais attachant. Autour de lui gravite une série de personnages : Alex Bleach, le chanteur disparu, Xavier, le pote, qui a mal vieilli, La Hyène, androgyne, juste ce qu’il faut, Sylvie, l’ex du chanteur, Lydia Bazooka, ... Tous sont fidèles aux descriptions de Virginie Despentes. Si la musique est au cœur de l'ouvrage, l’autre protagoniste important est Paris. La capitale est omniprésente et d’autant plus belle, sous le crayon de Luz, que le dessinateur n’y habite plus.

📖 Vernon Subutex de Luz (Albin Michel)

Un étrange chef-d’œuvre américain

Après Building stories, son chef d’œuvre couronné à Angoulême en 2015 par un prix spécial, Chris Ware revient avec un nouveau bijou. La suite de son Jimmy Korrigan raconte la vie d’un petit garçon étrange fan de super héros. Ce livre somme nous transporte dans une école américaine où un certain Rusty Brown nous sert de guide. Ce petit garçon un peu différent est la risée de ses camarades jusqu’au jour où il tombe sur une personne qui lui ressemble. Derrière une histoire d’apparence banale, se dessine un récit de vie aux entrées multiples, où l'on suit d'autres personnages - Jason, et puis Jordan, Joanne… Le ton de leurs paroles est incroyablement désabusé. Voire décalé.

📖 Rusty brown de Chris Ware (Delcourt)

Une fin d'histoire en feu d'artifice

Le premier opus de la saga utopiste médiévale de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil avait reçu le Prix BD Fnac France Inter en 2019. Le second, le mériterait tout autant. Les deux auteurs nous offrent un final en feu d'artifice.r Cyril Pedrosa se surpasse en dessin. Son trait est flamboyant, le siège du château sous la neige est parfaitement rendu. L’histoire est menée tambour battant et le propos reste tout aussi fort. La princesse Tilda, comme tous les autres personnages, est parfaitement tenue et incarnée du début à la fin de l’album.

📖 L'Âge d'or tome 2 de Cyril Pedrosa (Dupuis)

Une tendre histoire d'amour

Parlez moi d'amour ! Ana et Zéno s'aiment. Mais comment se sont-ils rencontrés ? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas vécu ensemble ? Autant de questions auxquelles Jordi Lafebre répond en proposant une bande-dessinée qui se lit à l'envers, du dernier au premier chapitre. C'est tendre.

📖 Malgré tout de Jordi Lafebre est paru chez Dargaud

Une autobiographie touchante et drôle

Détail d'une planche de "L'Arabe du futur" tome 5 par Riad Sattouf / Allary Editions

Le dernier volume de la série autobiographique du dessinateur tient ses promesses en prenant un tournant encore plus touchant. Il confirme le talent et la finesse d’un grand exceptionnel chroniqueur de l’adolescence.

📖 L'Arabe du futur, tome 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) par Riad Sattouf est publié chez Allary Editions

Une histoire de l'humanité

Yuval Noah Harari, David Vandermeulen et Daniel Casanave réinventent le best-seller international "Sapiens, une brève histoire de l’humanité" et racontent en bande dessinée la naissance de l’humanité, de l’apparition d'Homo Sapiens à la Révolution agricole.

📖 Sapiens de Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, et Daniel Casanave (Albin Michel)

La Ferme des animaux de George Orwell revisité

Dans cette variation autour de La Ferme des animaux, le chef d'œuvre de George Orwell publié en 1945, les animaux vivent sous la coupe d'un taureau immonde Silvio. Comme dans la fable d'origine qui dénonçait les régimes liberticides, les bêtes se révoltent. On suit en particulier une chatte Miss Bengalore touchante dans le soin de ses petits. Une façon nouvelle de faire connaître ce livre indispensable aux plus jeunes.

📖 Le Château des animaux Tome 2 Les Marguerites de l'hiver de Delep et Dorison (Casterman)

Une autre adaptation : Rhapsodie en bleu (Futuropolis) de Silvia Cuttin adapté tout en poésie au crayon de couleurs par Andrea Serio.

Des nouvelles en BD

"La Forêt" de Thomas Ott / Martin de Halleux

D’une même contrainte imposée par l’éditeur Martin de Halleux : pas plus de 15 pages, en noir et blanc et pas de parole, les auteurs Joe Pinelli et Thomas Ott en ont tirés deux histoires très différentes. Dans Marguerite, Joe Pinelli nous raconte une histoire d’amour naissante et dans La Foret, Thomas Ott nous livre à la carte à gratter un récit inquiétant et touchant autour du deuil. A la manière de la nouvelle en littérature, ce format oblige à une narration très rigoureuse. L’exercice est ici très réussi.

📖 Marguerite de Joe Pinelli et La foret de Thomas Ott (Martin de Halleux)

Un conte twisté

Au Moyen-âge, un roi et une reine stérile, une sorcière qui cherche des lapins pour leur enlever les yeux et les gober, des siamois qui se donnent en spectacle, un détrousseur retrouvé mort… Castelmaure démarre comme un conte un peu étrange… avant de jouer avec les codes du genre. L’époque médiévale dessinée par Alfred est belle, et l’histoire se lit d’une seule traite.

📖 Castelmaure de Lewis Trondheim et Alfred (Delcourt)

Un Marsupilami méchant

L'animal à la longue queue est ici, la victime d'un trafic d'animaux. Il débarque loin de sa forêt natale, dans une Belgique pluvieuse de l'après guerre. Il est recueilli par un gamin ami des animaux, mais martyr de sa classe. Dessin magnifique doublé d'une attaque du mythe de l'animal imaginé par Franquin, audacieuse et réussie. Superbe.

📖 La Bête de Zidrou et Frank Pé (Dupuis)

Le sexe dans tous ses états

Détails d'une planche des "Choses de l'amour" de Dorothée de Monfreid. / Misma

Ugo Bienvenu, l’auteur en 2019 de Préférence Système, Grand Prix de la critique ACBD 2020 était l’invité de la collection BD cul des Requins Martins. Avec son histoire de robot sexuel aux interrogations métaphysiques il livre l’un des opus les plus réussis de la série. BO comme un dieu par Ugo Bienvenu (Les Requins marteaux). = > ECOUTER | Ugo bienvenu dans Popopop

Si les dialogues sont coquins, à l’image il n’est question que d’objets du quotidien. Les strips de quatre cases de la BD de l’autrice Dorothée de Montfreid mettent en scène lampes, chaises, tables, aiguilles, livres, tasses dans des dialogues délicieusement décalés et drôles. 📖 Les choses de l’amour de Dorothée de Montfreid (Misma)

La BD muette de l’autrice autrichienne Ulli Lust (Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien, Trop n’est pas assez) nous embarque dans une renaissance érotique sur le chemin du 7e ciel. La déesse Terre revit au Printemps chargée d’énergie. Si le propos est allégorique, le dessin beaucoup moins. Très sympathique. 📖 Air Pussy par Ulli Lust (L’employé du mois)

Du sexe, mais surtout beaucoup d'humour aussi dans cette anthologie Edika, qui reprend les meilleures planches des années 1985-1990. 📖 Anthologie Edika, Volume 2 (Fluide glacial)

Quelques pépites

Détails d'un dessin tiré de "Confinement en œuvres" de Manu Larcenet / (Editions Les Rêveurs)

📖 Confinement en œuvres de Manu Larcenet (Editions Les Rêveurs) : Quand l’auteur de Blast s’incruste dans les beaux-arts, cela donne un petit bonhomme rond étalé et ronflant les bras en croix sur le parquet de la chambre de Van Gogh. Sur son ventre trône un cendrier plein, et à côté d’un emballage de pizza vide ! Visiblement la soirée fut bonne ! Le petit avatar du dessinateur se glisse ensuite chez Millet, chez Rembrandt, et chez d’autres… Le contraste entre le dessin et la peinture classique est toujours très bien amené. Très drôle.

📖 J’adore mon chat, mais il s’en fout complètement d’Alberto Montt (Çà et là) : Le saviez-vous : le chat transpire sous ses coussinets, il ronronne à la même vitesse qu’un diesel, et le terme scientifique de la poule de poils que le chat recrache parfois s’appelle le « trichobezoard »… Illustré par des dessins désopilants et inquiétants à la fois. Le manuel in-dis-pen-sable aux propriétaires de chat.

📖 Le département des théories fumeuses de Tom Gauld (2024) : sous forme de strips un regard taquin, souvent absurde, sur la Science et les chercheurs. Délicieux.

Des suites de séries

Le périple de jeunesse du dessinateur se poursuit et nous mène au-delà du Bosphore. Les deux cousins visitent, même s’ils n’aiment pas jouer les touristes, font des rencontres, même s’ils se méfient, se remémorent des souvenirs d’enfance, ou un voyage en Biélorussie et surtout, ils continuent de croiser des fantômes de littérature. C’est servi par un dessin subtil au service d’une histoire entre réalité et fiction.

📖 Visa Transit, volume 2 de Nicolas de Crécy (Gallimard BD)

Sengo : Chercher le père… Dans ce nouvel opus, on en apprend un peu plus sur les raisons du caractère dépressif de Kawashima. La série japonaise qui met en scène du duo misérable dans un Tokyo d’après-guerre reste très agréable à lire.

📖 Sengo, tome 4 : souvenirs, de Sansuke Yamada (Casterman)

Un quatrième opus féministe de la saga des Ogres-dieux. Coup de projecteur sur la Première née. L'ainée devenue grand-mère se confie. L'aïeule évoque son sauvetage par les livres alors qu'elle était surtout destinée à s'occuper des enfants et de ses frères dégénérés. Le dessin exceptionnel de Gatignol au service du propos du scénariste Hubert, récemment disparu.

📖 Première née d'Hubert et Gatignol (Delcourt)

Et aussi...

On s'abonne à des revues BD : La Revue dessinée, Topo, Spirou, Mon Lapin quotidien, Biscoto...

