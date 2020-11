Un récit d’aventure trépidant, un héros anti-raciste, une héroïne taquine ? Un petit fantôme consolateur, ou une partie de cache-cache ? En jeunesse aussi, la BD est riche et variée. Sélection de dix albums pour petits, et moins petits, à glisser sous le sapin.

Sélection BD jeunesse Noël 2020 : Lucky Luke, Akissi, Le Mangeur d'espoir, Le Roi des oiseaux, Miss Charity, Le Discours de la panthère, Les Coques, SuperS, Petit Vampire.... © La Gouttière, Gallimard BD, Rue de Sèvres, 2024, Actes Sud BD, Lucky Comics

Des aventures chez les croques morts

Les Croques Tome 3 Bouquet final de Léa Mazé / Editions de la Gouttière

Un thriller pour enfants qui se déroule dans un cimetière. Céline et Collin, fille et fils d’entrepreneurs en pompes funèbres, trompent leur ennui au contact de Poussin le graveur de tombes. Un jour, les collégiens font une découverte macabre, tandis que Poussin disparait. Dans ce troisième volume, on assiste à la résolution du mystère après quelques grosses frayeurs. Cette série BD a reçu les honneurs du Prix de la critique ACBD en 2018.

Les Croques, Tomes 3, Bouquet final de Léa Mazé, est paru chez les Editions de la Gouttière

Un émouvant fantôme

Ceux qui n’ont pas eu le temps d’aller voir Petit Vampire en salles se consoleront avec cette intégrale des aventures du plus touchant des fantômes, alias à peine voilé du dessinateur Joann Sfar. Une histoire d’amitié entre un orphelin et un fantôme… C’est superbe, plein d’émotions. Un récit qui fait grandir.

📖 Intégrale Petit vampire de Joann Sfar est paru chez Rue de Sèvres

Une BD qui plait vraiment aux enfants !

Récompensée par le Prix Jeunesse ACBD en 2017, cette série raconte les aventures de Mat, Lili et Benji, trois enfants réfugiés venus d’une autre planète et abandonnés sur Terre par leurs parents. Dotés de superpouvoirs, livrés à eux-mêmes, ils sont tiraillés entre le désir de mener une vie normale parmi les humains et la peur d’être découverts. De l’action et de l’émotion. À mettre entre toutes les mains.

📖 SuperS, l’intégrale de Frédéric Maupomé et Dawid, parue aux éditions de la Gouttière

Du frisson encore du frisson

Qui n'aime pas avoir peur ? Le père de Rachel est mort et sa mère ne va pas tarder à le rejoindre. Alitée, elle est la victime du "mangeur d'espoir". Pour tenter de la sauver, Adrian Stern (qui s'est spécialisé dans ce genre de requête) va aider Rachel. Pour cela, il va devoir pratiquer l'échange de souvenirs. Le monstre est vraiment effrayant, le décor parisien familier rend l'intrigue encore plus terrifiante. Le dessin de Karim Friha s'est adapté au genre. Très réussi.

📖 Le Mangeur d'espoir de Karim Friha est paru chez Gallimard bande dessinée

Un Lucky Luke enfin moderne

Détail d'une planche "Lucky Luke, un Cow boy dans le coton" de Jul et Achdé / Lucky Comics

Lucky Luke, voulait se reposer, mais c’était sans compter sur l’annonce d’un héritage. Notre cow-boy reçoit un domaine en Louisiane, État un brin raciste. Pour réparer l’injustice dans la répartition des territoires, il va s’adjoindre un shérif noir qui a réellement existé : Bass Reeves. Dans cette aventure, on croise des classiques de la littérature jeunesse américaine (Tom Sawyer…), les Dalton bien sûr, mais aussi pour la première fois en personnages réels, et pas en figurants, des Noirs. Une BD jeunesse qui résonne avec l’actualité du mouvement Black Lives Matter

📖 Un cow-boy dans le coton d’Achdé et Jul chez Lucky Comics

Une facétieuse partie de cache-cache

Détail d'une planche de Cachée ou pas j'arrive de Lolita Sechan et Camille Jourdy / Actes Sud BD

Quand deux univers d'autrices se rencontrent, cela donne cette délicate et drôle partie de cache-cache. Un jeu qui rappelle l'enfance. Et même s'il y a une licorne multicolore, l'histoire n'est pas que mignonne : Nouk, la petite qui se cache de Bartok, se moque de "la mémé molle qui veut des bécots qui piquent" et les animaux se traitent de "Carpète qui pète".

📖 Cachée ou pas j’arrive de Lolita Séchan et Camille Jourdy est paru chez Actes Sud BD

"Cachée ou pas j'arrive pas" de Lolita Séchan et Camille Jourdy / Actes Sud BD

Une adaptation qui claque

Charity n'est pas du genre à rester sage. Prête à tout pour ne pas mourir d'ennui, la jeune fille expérimente. Avec l'aide de la bonne Tabitha, elle élève des souris dans la nursery, dresse un lapin, étudie des champignons au microscope, apprend Shakespeare par cœur et dessine des corbeaux. Charity prend également des leçons de piano et des cours d'aquarelle - et là, on sent que quelque chose se passe en elle. Dans un style graphique très doux, cet hymne délicat à la curiosité raconte l'enfance romancée de l'illustratrice anglaise Beatrix Potter (Pierre Lapin). Et c'est passionnant.

📖 Miss Charity de Marie-Aude Murail, Loic Clément et Anne Montel est paru chez Rue de Sèvres

Notre héroïne préférée est de retour

Akissi, la petite fille espiègle jaillie du cerveau de Marguerite Abouet et dessinée par Mathieu Sapin reçoit une poupée à Noël, tandis que son frère est gratifié d’un magnifique vélo ! Qu’a cela ne tienne… Akissi va tromper son attention pour s’emparer du deux-roues. Dans une autre histoire, il est question de la pandémie de coronavirus, compris par les enfants « caramel russe » et du confinement « enfermé dedans ». C’est vif et joyeux, comme toujours.

📖 Akissi, Tome 10, Enfermés dedans de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin est paru chez Gallimard BD

Une splendide fable écolo

Détail d'une planche du Discours de la panthère de Jérémie Moreau / 2024

Derrière ces histoires animalières (l'enterrement d'un buffle par son meurtrier (un varan) qui regrette son acte, une histoire d'amour entre une autruche et une taupe, un étourneau perdu en plein désert, un éléphant qui cherche la mémoire, un bernard-l'hermite qui quitte sa coquille...) se glisse une réflexion sur la nature, et les relations entre les animaux. Très joliment dessiné par Jérémy Moreau (La Saga de Grimr...) ce livre à base de dialogues entre espèces aborde quelques thèmes universels comme la solidarité, ou l'environnement.

📖 Le Discours de la panthère de Jeremy Moreau est paru chez Editions 2024

Un conte russe mis au goût du jour

Une dispute entre une souris et un oiseau, pour une pomme magique, dégénère. Et c’est la guerre parmi les animaux… Un marchand qui partait chasser rencontre l’aigle, le roi des animaux, qui l’emmène dans un tour du monde fantastique peuplé de monstres…

📖 Le Roi des oiseaux, un conte inspiré du folklore russe d’Alexander Utkin est paru chez Gallimard Bande dessinée

Et aussi...

Un âne qui fête ses 20 ans

Ariol, le petit âne bleu créé par Marc Boutavant et Emmanuel Guibert célèbre son anniversaire avec deux livres : le recueil des histoires parues dans l’année, toujours pleines de joies et de poésie, Naphtaline nous dit toutou et un récit inédit, Ramono, ton tonton fait du bio.

Une ôde aux papas

Une admiration pour un papa sauveur de vie qui n’empêche pas de vouloir être « super normal ». Une histoire croquée par les dessins superbes de Charles Berberian.

📖 Mon père est un super héros d’Arnaud Cathrine et Charles Berberian paru chez La Martinière.

Bambi par Benjamin Lacombe © Corbis / Albin Michel

Ce n’est pas une BD, mais c’est superbe

Chez Albin Michel, une collection superbement illustrée remet les classiques de la littérature jeunesse au goût du jour. Après Bambi vu par Benjamin Lacombe, voici L’île au trésor, le roman d’aventures de de Robert Louis Stevenson mis en image par Stéphane Fries.

Pas de Noël sans Petit Nicolas !

Le petit écolier revient avec son univers de copains : Alceste, Geoffroy, Eudes, Agna, Clotaire…, son papa, sa maman (toute rose et drôlement jolie), l’école, le jardin, les filles… Mais aussi des petites phrases devenues cultes - « La maîtresse m’a dit que je m’étais trompé dans un devoir d’arithmétique, il faudra que je dise à Papa de faire attention »… Ses aventures sont présentées par thèmes dans un album avec plein de petites fenêtres à ouvrir. L'occasion de replonger dans le monde imaginaire délicieux créé par Goscinny et Sempé.

📖 Le grand livre du Petit Nicolas d’après Sempé et Goscinny chez Gallimard Jeunesse et Imav éditions

📖 Le Loup en slip passe un froc, de Lupano, Itoïz et Cauuet (Dargaud) : si tout le monde a le même slip, quel intérêt ? La question de l’habit, des modes, et de la consommation à hauteur de loup… C’est drôle et instructif.

📖 Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres de Mr Tan et Diane Le Feyer (Globulles chez Bayard) : une menace pèse sur la galaxie des enfants… Mais Adèle veille.

