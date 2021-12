Une élégante aventure martienne ? Une ode inattendue aux femmes ? Un hommage au Petit Prince ? Les dessins d'un grand illustrateur ? Une monographie passionnante ? Une histoire d'amour mythique revisitée ? Un popo-up poétique ? Voici une sélection de 10 beaux livres.

Sélection des beaux livres de Noël 2021 © .

Objectif : « Mars »

Habituellement consacrée aux destinations terrestres, la collection de voyages des Travel book Louis Vuitton part cette fois-ci dans l'espace, vers la planète Mars. Pour l’occasion elle accueille deux invités de prestige: le dessinateur François Schuiten (Les Cités obscures, Revoir Paris…) et l’écrivain voyageur Sylvain Tesson (Dans les forêts de Sibérie, La panthère des neiges…). Ils nous livrent une splendide histoire de science-fiction.

L’aventure se situe au XXIIe siècle. L’atmosphère sur Terre étant devenue irrespirable, les hommes se sont d’abord réfugiés sous Terre avant de partir sur Mars… Racontée sous forme de journal de bord, la vie sur la planète rouge prend tour à tour la forme d’une exploration désertique ou montagnarde où les hommes sont de petites choses vulnérables. Les couleurs élégantes du dessinateur subliment la fragilité de l’expédition. Superbe.

Mars de François Schuiten et Sylvain Tesson est paru chez Louis Vuitton Travel book. De François Schuiten, on lit le récent Bruxelles écrit avec Benoît Peeters qui offre une visite historique et graphique de la capitale belge.

"Reiser, l'homme qui aimait les femmes" : l'ôde au féminin

On ne le sait pas forcément, mais Jean-Marc Reiser décédé en 1982 à l’âge de 43 ans, était un précurseur des combats féministes. Elevé par une mère seule, le dessinateur a conservé de son enfance parfois difficile, une impression de force féminine et une bonne connaissance des maltraitances que les femmes peuvent subir. Dans cet épais ouvrage, sur plus de 200 pages, l’humour noir est mis au service de la cause des femmes, mères et conjointes…

Reiser dénonce les maris beaufs, les violents, ceux peu préoccupés de partager la charge mentale, et concrète, de la famille. Il milite avec le MLF pour l’avortement, la contraception masculine… Cela passe par des histoires de chantage affectif, ou des personnages comme Jeannine, le pendant masculin de son célèbre « Gros dégueulasse ». Les femmes, dans ses croquis pour Charlie Hebdo ou d’autres journaux, n’ont pas leur langue dans leur poche, et ne se laissent pas démonter. Reiser dessinait les femmes de la même taille que les hommes, "c’était symbolique", disait-il. Presque 40 ans plus tard, son propos est toujours d’actualité.

Reiser l'homme qui aimait les femmes, présenté par Jean-Marc Parisi est paru chez Glénat

"Roméo et Juliette", l'hymne à l'amour de Lorenzo Mattotti

"Roméo et Juliette" par Lorenza Mattoti / chez Martin de Halleux

Le mythe de Roméo et Juliette au crayon… Un dessin minimaliste qui rend palpable la tension amoureuse. Cinquante-quatre pages qui donnent un coup de jeune au récit shakespearien.

Roméo et Juliette de Lorenzo Mattotti chez Martin de Halleux

Du même dessinateur à signaler la reparution, de Nell'Acqua (Casteman), son magnifique pas de deux amoureux et aquatique. Au crayon, au stylo ou à la peinture… Une splendeur.

"Dessine-moi un Petit Prince" : l’hommage d’une profession

C’est d’abord Le Petit Prince, le classique de Saint-Exupéry que l’on connait et que l’on se doit de relire régulièrement. Puis c’est l’interprétation qu’en font 32 dessinateurs d’aujourd’hui, 75 ans après sa parution. De Pierre Alary (Mon Traitre, Silas Corey…) qui l’imagine chancelant sur un toit de Paris au Philippin Lenil Francis Yu qui le croque bébé en passant par Florence Cestac (Filles des oiseaux, …) qui le voit en peintre de mouton, ou Brecht Evens qui le croque parmi d’autres princes isolés sur des planètes… Sont joints la vision de Manara, de Moebius, d’Uderzo, et de Pratt. De jolis clins d’œil à celui qui demandait qu’on lui dessine un mouton.

Dessine-moi Le Petit Prince, hommage au héros de Saint-Exupéry est paru chez Gallimard avec un entretien avec Joann Sfar.

"Les Grands cerfs" : l'appel de la forêt

Après Capitaine Tikhomiroff, et le Rapport W, Gaétan Nocq signe à nouveau une très belle et inquiétante bande dessinée. Une immersion au cœur des forêts vosgiennes, sous forme de thriller écologique où Pamina et son compagnon ont décidé de vivre. On part sur les traces de grands cerfs, mais aussi de leurs prédateurs. Pas de vert pour croquer les grands arbres. Ici, la maitrise parfaite de la peinture dans les tons bleutés donne à sentir le froid, à voir les animaux, et presque à entendre les habitants des sous-bois. Cette libre adaptation du livre de Claudie Hunzinger, Les Grands Cerfs hésite entre dénonciation écologique, et quête plus personnelle. C'est délicat, et puissant.

Les grands cerfs de Gaetan Nocq chez Daniel Maghen

"Lou là-haut" : Splendide pop-up montagnard

Jeunesse - Une randonnée racontée dans un superbe et simple livre pop-up. Dans des couleurs douces, et un graphisme classique, mais très évocateur, on gravit la montagne. La marcheuse sent une présence… Que l’on découvrira à la fin. Très beau. Lou là-haut d'Anouck Boisrobert et Louis Rigaud

"Bartleby le scribe" en peinture

« Je préférerais ne pas », la célèbre réplique scande le roman de Melville et rythme aussi ce livre de peinture. Dans les tons beiges, bleus et noirs, l’aventure de ce scribe embauché dans une étude et qui refuse toute nouvelle tâche prend une nouvelle tournure. Peut-être moins sombre que celle du livre, cette très belle version reste inquiétante, et l’audacieux parti pris de faire de Bartleby un jeune à capuche fonctionne.

Bartleby le scribe d’Herman Melville accompagné des peintures de Stefano Ricci est paru chez Futuropolis/Gallimard

"Fante Bukowski" : vie d’un looser

Les trois volumes des aventures de l’écrivain raté, qui aspire à être célèbre, sont enfin réunies dans un épais volume. L’occasion de (re)lire l’histoire de ce personnage (véritable mélange des écrivains américains John Fante et Charles Bukowski) enfermé dans sa posture d'auteur maudit. Agaçant par son manque de modestie, et attachant dans sa quête de reconnaissance. Sa vie racontée par Noah Van Sciver est souvent drôle. Le dessin est tendre… On replonge !

Fante Bukowski, l’œuvre complète, par Noah Van Sciver chez l’Employé du moi.

"L’art de Mézières" : splendide monographie

Des débuts du dessinateur dans Métal Hurlant à son travail sur Valérian ou dans la pub, cet épais ouvrage offre un beau coup de projecteur sur un très grand de la BD. L’occasion de redécouvrir des planches mythiques exhumées de ses archives, et dresser le bilan exceptionnel de celui qui dit vouloir se retirer sans faire de bruit.

L’Art de Mézières est paru chez Dargaud

"Monstres" par Barry Windsor Smith : SF en comics

En près de 400 pages, plus de 25 ans après avoir été commencé... Monstres est l'histoire d'un jeune homme paumé, Bobby Bailey. Alors qu'il s'enrôle dans l'armée, il se retrouve au cœur d'un programme expérimental secret du gouvernement américain qui vise à le transformer en monstre façon Hulk. Signé par l'Anglais Barry Windsor-Smith, 72 ans, qui s'est fait connaître par son travail depuis plus de 50 ans sur les comics, notamment sur Conan le Barbare ou Weapon X, cette aventure au long cours séduira les amateurs du genre.

Monstres par Barry Windsor Smith

Et aussi...

Chine 1937. Les Japonais entrent dans Shanghai. Au cœur de ce chaos déclenché deux enfants vont se lier d’amitié, alors que tout semblait les séparer : Yaya est la fille d’un riche commerçant chinois, et Tuduo est un gamin des rues... La Ballade de Yaya en intégrale chez Dargaud

Le dictionnaire insolite d'Astérix par Philippe Durand (Ed. Nouveau Monde) : un ouvrage de référence richement illustré, et marqué par les adaptations des aventures des deux Gaulois au cinéma.

Un superbe livre pop-up : le carrousel d'Alice inspiré de Lewis Caroll réinterprété par Benjamin Lacombe. Un objet incroyable qui fait ressortir toute la noirceur du conte. Collection Métamorphose/Soleil. Du même auteur, avec Sébastien Perez on se précipite sur le très tendre : La meilleure maman du monde (Margot) : le rôle des mères dans le monde animal : araignée, pingouin ou lapin... Elles jouent toutes une partition différente pour élever leurs petits. Elles sont ici magnifiées par les peintures délicates de Sébastien Lacombe.

Les mots du chat : pas de dessin, mais les citations du héros caustique de Philippe Geluck, récemment exposé sur les Champs-Elysées.

Pour Noël

