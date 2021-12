La naissance d’un artiste ? Un reportage à l'indispensable Maison des femmes en Seine-Saint-Denis ? Une autobiographie sensible passionnante ? Un état des lieux de notre rapport à l’énergie ? Une fable médiévale autour des livres ?... Quelles bandes dessinées lire ce mois-ci, et offrir à Noël ?

"Le jeune acteur" par Riad Sattouf : éclosion du comédien Vincent Lacoste

Il a débuté en adolescent boutonneux dans un film hilarant et est devenu une pointure du cinéma français. Après L’Arabe du futur, et Les Cahiers d’Esther, le dessinateur Riad Sattouf publie une bande dessinée sur les débuts au cinéma du comédien Vincent Lacoste dans Les beaux gosses.

Le jeune acteur par Riad Sattouf est paru aux éditions du Futur

"A la maison des femmes par Nicolas Wild" : plongée au cœur d'un oasis pour les femmes

"Je ne m’attendais à autant de violences". Pourtant habitué à sillonner le globe et à évoquer des conflits comme en Iran ou en Afghanistan, Nicolas Wild ne pensait pas constater un phénomène d’une telle ampleur à l'encontre des femmes. Venu un peu par hasard poser son crayon à la Maison des femmes en Seine-Saint-Denis, le dessinateur raconte ce lieu exceptionnel créé par Ghata Hatem en 2016. Un endroit qui prend en charge les femmes maltraitées. Son reportage ultra précis et documenté, mais très incarné grâce aux témoignages des victimes qui ont eu le courage de lui raconter son histoire, met un coup de projecteur puissant sur ce refuge indispensable.

A la maison des femmes de Nicolas Wild est paru chez Delcourt/Encrages

"Les Strates" par Pénélope Bagieu : aux racines d’une enfance féconde

De quoi sommes-nous fait ? Pour Pénélope Bagieu ("Les Culottées", "California Dreamin", "Sacrées sorcières"…) de couches diverses et variées qui ont sédimenté et infusé jusqu'à former notre personnalité. "Les Strates" raconte des histoires d'enfance et de jeunesse à la fois très personnelles et universelles - les interrogations sur la poitrine qui pousse (ou pas), la confrontation au deuil...

Les Strates de Pénélope Bagieu est paru chez Gallimard BD

"L'étrange voyage de R.L Stevenson" par Jeremy Royer et Fabien Grolleau : très jolie bio

Romancier unanimement reconnu, grand voyageur, enfant puis adulte à la santé très fragile et à l'imagination débordante, Robert Louis Stevenson est un des plus grands, sinon le plus grand écrivain de la fin du XIXe siècle. Admiré de ses contemporains et de ses successeurs, il n'aura eu de cesse d'écrire et de faire entrer la littérature dans la modernité, mêlant les genres, abolissant les frontières entre roman d'aventures ou « jeunesse » et « grande » littérature. Il meurt à seulement 44 ans, dans les îles Samoa, dernière étape de sa vie voyageuse.

L'étrange voyage de R.L Stevenson par Jeremy Royer et Fabien Grolleau est paru chez Dargaud

Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique

"Le monde sans fin" de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici : bilan énergétique

Quand un auteur de bande dessinée rencontre un spécialiste des questions énergétiques... Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici livrent dans "Le monde sans fin" un témoignage éclairé et passionnant sur les questions écologiques. Ils expliquent les changements profonds que rencontre notre planète, et quelles conséquences nous attendent. Entre la vision argumentée de Jean-Marc Jancovici et le trait précis de Christophe Blain, Le Monde sans fin nous permet de mieux comprendre le monde qui évolue radicalement.

Un Monde sans fin est paru chez Dargaud

"Sous les galets, la plage" de Pascal Rabaté : l'amour à 20 ans

L’arrière-saison en Bretagne, les maisons sont vides… Dans les années 1960, une bande de jeunes bourgeois promis à un bel avenir s’ennuient en attendant la vraie vie. Ces étudiants profitent de la liberté estivale pour boire sur la plage, jusqu'au jour où débarque Odette. La jeune femme gagne sa vie grâce à des rapines. Albert en tombe amoureux et sa vie, promise à une carrière militaire, en sera à jamais changée. Pascal Rabaté croque avec justesse cet âge où tout est possible, mais aussi une époque qui, vue d'aujourd'hui, semble porteuse d'une grande liberté.

Sous les galets, la plage par Pascal Rabaté est paru chez Rue de Sèvres.

"47 cordes" de Thimothé Le Boucher : partie de cache-cache vénéneuse

Dans une rencontre entre deux personnes, que se passerait-il si l'une d'elles pouvait se transformer jusqu'à parfaitement convenir à l'autre ? La nouvelle histoire dessinée de Timothé Le Boucher, qui court sur près de 400 pages, est celle d'une métamorphe, une créature capable de changer de forme à volonté. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme nommé Ambroise. Celui-ci fait aussi la rencontre de Francesca Forabosco, une cantatrice qui lui propose un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses rêves, Ambroise devra relever 47 défis. Un seul échec, et l'instrument lui échappera... Dans une mise en scène habile, et un dessin aussi malin qu'efficace, Timothé Le Boucher nous embarque dans un jeu avec nos intuitions. Très futé.

47 cordes de Thimoté le Boucher est paru chez Glénat

"La Bibliomule de Cordoue" par Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau : sauver le savoir malgré tout

"Un coup de projecteur sur un acte de résistance de personnes qui n'avaient pas les moyens de le faire. Mais c'est ce qui fait une bonne rébellion" explique Wilfrid Lupano ("Les Vieux Fourneaux", "Blanc Autour" ...). En 976, dans le Califat d'Al Andalus en Espagne. le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir.

A la mort du calife, son fils n'a que dix ans et l'un des vizirs, Amir, prend le pouvoir, entouré de religieux radicaux, humiliés par le règne de ses prédécesseurs épris de culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie et de mathématiques. Ils brûlent les 400 000 livres de la bibliothèque de la ville. On suit le périple d'un trio - et d'une mule - qui tente de sauver quelques exemplaires du feu. Cette fable historique, entre Le Nom de la rose et La grande Vadrouille servie par le trait joyeux de Léonard Chemineau (Le Travailleur de la nuit, Edmond, ...) fait écho aux conflits entre la soif de pouvoir et la liberté qu'incarne le savoir.

La Bibliomule de Cordoue de Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau est paru chez Dargaud

"Le denier espadon" de Jean Van Hamme, Teun Berserik et Peter Van Dongen : à la rescousse de Buckingham Palace

By Jove ! Apparus dans le journal Tintin le 26 septembre 1946, Blake (capitaine de l’Intelligence Service) et Mortimer (physicien nucléaire) célèbrent leurs 75 ans de service. Née tout juste après la Seconde Guerre mondiale, leur histoire est marquée par le contexte de la guerre froide. Parmi les épisodes de la série, L’Espadon paru en 1950 et 1953 a marqué des générations de lecteurs. Grand fan de SF, Edgar P Jacobs racontait ’histoire d’un avion à réaction submersible et supersonique, porteur de missiles atomiques. Dans cet opus, nous sommes en 1948. Il s’agit rien de moins que de sauver Buckingham Palace d’un complot de l’IRA organisé avec la complicité de nazis ! Des retournements, un contexte géopolitique crédible, et le retour de Van Hamme apportent un surplus de lisibilité et de rythme à cette aventure parfaite.

Blake et Mortimer – Tome 28. Le dernier espadon de Jean Van Hamme, Teun Berserik et Peter Vand Dongen Collection Blake et Mortimer chez Dargaud.

A lire aussi : La Fiancée du septimus (Collection Blake et Mortimer chez Dargaud). Illustrée par Jean Harambat, une histoire autour de l’univers de Blake et Mortimer, écrite par François Rivière qui fait pencher l’aventure côté thriller,

et Edgard P. Jacobs, un pacte avec Blake et Mortimer, la biographie fournie et éclairante de celui qui aura vécu sa vie d’auteur de BD comme une damnation » signée Francois Rivière et Benoît Mouchard (Impressions nouvelles).

"Elise et les nouveaux partisans" par Jacques Tardi et Dominique Grange : Mai 1968 depuis l'usine

A la fin des années 1950, Dominique Grange "monte" à Paris. Très vite, elle s'engage contre la Guerre d'Algérie. Venue pour devenir chanteuse, mai 1968 va changer sa vie. Par son militantisme, Dominique Grange - Elise dans la BD - connaît l'usine, la prison, la clandestinité... Après la révolte, le retour à une vie normale n'est pas évident. Croqué par son compagnon Jacques Tardi, l'engagement militant est montré sous toutes ses facettes. En particulier dans son empreinte dans la vie des syndicalistes. Grâce à cette BD, leur sacrifice est gravé sur le papier. Un témoignage pour demain.

Elise et les nouveaux partisans par Jacques Tardi et Dominique Grange est paru chez Delcourt

Et aussi

En Belgique, un faux journal pour tromper les Allemands

Automne 1943, la Belgique est occupée par l'Allemagne nazie. Une poignée d'individus décide de sortir une édition satirique du célèbre journal national. Daniel Couvreur, Christian Durieux, Denis Lapière et l'éditeur Sébastien Gnaedig, nous racontent cet épisode de la Seconde Guerre mondiale dans une bande-dessinée. Le faux Soir de Daniel Couvreur, Christian Durieux, Denis Lapière est paru chez Futuropolis.

Pour Noël

