Chantal Lauby, Jean-Claude Grumberg, Hannelore Cayre, Reda Kateb, Damon Albarn : découvrez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d'Augustin Trapenard.

L'acteur Reda Kateb au micro d'Augustrin Trapenard sur France Inter disait cette semaine :"Nos identités sont mouvantes" (Illustration) © Getty / Nick Dolding

Ecoutez le best-of des rencontres de Boomerang cette semaine, réalisé par Alexandre Guiral :

Chantal Lauby

J’étais la première femme en France à chevaucher un orque.

Chantal Lauby est vraiment inconsciente ! Mais on aime ça. Elle venait voir Augustin Trapenard pour présenter son prochain film Jour J et elle nous a parlé de son rodéo à dos d’orque pour France 3. De là est né un amour profond avec cet orque… L’amour est d’ailleurs au cœur de cette interview : avec un orque, avec ses enfants et entre Giuletta Massina et « le grand Zampano »…

Jean-Claude Grumberg

Quand je dis votre maman […], ce n’est pas ma maman, c’est notre maman, la maman de tout le monde.

Jean-Claude Grumberg nous vient avec Votre maman, pièce présentée au Théâtre de l’Atelier, où il nous raconte l'histoire d'une femme à la mémoire chancelante, qui se débat entre un présent qu'elle oublie et les heures sombres d'un passé qui ne cesse de resurgir.

Une pièce hantée par le spectre de l'occupation, de la déportation et du génocide…

Hannelore Cayre

Je viens d’une famille de voyous. L’argent était très important chez nous, on ne parlait que de ça.

Le cœur d’Hannelore Cayre est porté par sa famille, ses enfants et ses parents. Elle a un petit côté voyou. D’ailleurs, elle écrit son cinquième livre récompensé par le Pdu polar européen décerné par Le Point. Cela s’appelle La Daronne.

Elle y raconte l'histoire d'une femme, qui du jour au lendemain, se transforme en dealeuse respectée.

Reda Kateb

J’ai toujours beaucoup d’ironie avec ma gueule.

Reda Kateb est un acteur : il change d’identité, il change d’apparence, mais il garde la même « gueule ». Ce sont uniquement les spécificités que l’on attribue à cette gueule qui change dans le temps : voyou, « gueule cassée »…

Il était chez Augustin Trapenard pour son parler du film Django, dans lequel il incarne le rôle titre : le musicien de jazz manouche Django Reinhardt.

Damon Albarn

L’idée qu’on retourne à cette sorte de nationalisme, pour moi, c’est un horreur. On est au milieu d’une grande folie.

Pour Damon Albarn, la jeunesse ne rêve plus éveillée… Pourtant, le rock fait encore rêver, non ?

Blur et Gorillaz ont fait vibrer des foules : on peut le voir encore maintenant avec leur nouvel album Humanz, qui sort le 28 avril.