"Nos vacances" de Blexbolex, un très joli livre pour les plus jeunes sur le temps suspendu des vacances enfantines. Un des coups de cœur du 33e Salon du livre et de la presse jeunesse qui se tient jusqu'au lundi 4 décembre 2017 à Montreuil.

Détail de la couverture de "Nos Vacances" de Blexbolex © Albin Michel Jeunesse

Sur une affiche pour une manifestation jeunesse, exposée au festival Formula Bula en octobre à Paris, une petite fille esquissait un pas de danse avec un éléphant. Un moment de grâce... Mais que se passerait-il si on l'interrompait ? C'est le point de départ graphique du nouveau livre de Blexbolex, Nos vacances (Albin Michel jeunesse). L'histoire d'une petite fille qui voit d’un mauvais œil l’arrivée d’un inconnu pendant ses vacances.

Un livre délicat

Le dessinateur a créé un histoire sans parole, et pas si douce, sur un moment particulier : le vide des vacances pendant l’enfance. Et c’est magnifique. On tourne les pages guidées, avec les yeux seulement guidés par des vignettes. A travers ses dessins, Blex Bolex qui a reçu le prix du plus beau livre du monde à la foire de Leipzig en 2008, livre sa réflexion sur la narration en images. Et répond de façon très habile, et délicate, à la question : comment lire une histoire quand il n’y a pas de texte ?

Détail d'une page de "Nos vacances" de Blexbolex / Albin Michel Jeunesse

Rencontre avec Blexbolex

Un livre entre l'imagier et la bande dessinée. Le lien se fait par un système de vignette. Il n’y a pas de texte, parce que je voulais une grammaire pour cette lecture sans texte, pour que la vision des images ne soit pas seulement une vision, mais une véritable une lecture….

Ecouter Blexbolex :

Dans les vacances, il y a le vide...

Ecouter Blexbolex :

Pour faire un livre muet, il y a beaucoup d'écriture en amont

Ecouter Blexbolex :

Détail de "Nos vacances" de Blexbolex / Albin Michel Jeunesse

Nos vacances, de Blexbolex dans la collection Trapèze, chez Albin Michel jeunesse