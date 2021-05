Une exposition hommage à une femme exceptionnelle.

Simone Veil au Conseil des ministres à l’Élysée 29 mai 1974 © Keystone-France GAMMA RAPHO

« Nous vous aimons, Madame. » : le discours élogieux de Jean d’Ormesson à Simone Veil reçue à l’Académie française, en 2010, résonne aujourd’hui comme une déclaration partagée par des millions de personnes.

Femme politique et populaire, Simone Veil est une pionnière.

Première femme ministre de la Ve République en 1974, première présidente du Parlement européen en 1979, elle a occupé pendant quarante ans une place à part dans la vie politique française.

Hémicycle strasbourgeois du Parlement européen proclamation de l’élection de Simone Veil à sa présidence 17 07 1979 CVCE / Jean-Louis Debaize Union européenne

Avant cet engagement, elle fut une magistrate passionnée, militante de l’amélioration des conditions de vie des prisonniers. Tout au long de sa carrière, Simone Veil ouvrira la voie aux femmes avec sérénité et détermination, deux traits caractéristiques de sa personnalité.

Cette exposition rend hommage à ce parcours exceptionnel grâce à de nombreux documents – pour certains inédits – dont les archives privées de Simone Veil confiées aux Archives nationales en 2012.

Yvonne Jacob et ses quatre enfants sur la plage à Nice 1929 Coll Veil / D.R. Reproduction soumise à l'accord de la famille Veil

Le fil chronologique du parcours vient rappeler qu'avant de devenir une icône, la jeune Niçoise Simone Jacob fut plongée dans l’enfer d’Auschwitz à l’âge de 16 ans. Ce traumatisme constitue la matrice d’un destin unique marqué par un souci constant de la dignité humaine.

Liste des nouveaux arrivants le 28 janvier 1945 au camp de Mittelbau, 1er février 1945 / Arolsen Archives, 2 541 411 KZ

Tout au long des étapes de sa vie d’adulte, Simone Veil aura transcendé sa condition de victime pour devenir actrice de son histoire et de celle de la France.

Epée d’académicienne de Simone Veil, 2010, Coll. Veil / Guillaume Bontemps Ville de Paris

Cette épée qui symbolise désormais les points forts de ma vie, la famille, l’expérience concentrationnaire, indélébile, mais aussi la réconciliation des peuples et des hommes, la justice, la santé, l’espérance européenne, dont j’ai souhaité que la devise s’entrelace à celle de notre pays.

Simone Veil, remerciement au président Jacques Chirac au Sénat lors de la remise de son épée préalablement à la réception à l’Académie française, le 16 mars 2010.

Courage, force, conviction, engagements, liberté et insoumission, l’exposition met en lumière les différentes étapes de la vie de Simone Veil, de l’enfance aux ministères, des camps au Parlement européen. La scénographie, créée par Anne Levacher et Sylvie Coutant, nous emmène de manière sensible, à travers un parcours riche et rythmé dans une mise en espace alliant rigueur et souplesse

Simone Veil - Valéry Giscard d Estaing conf de presse 9 mars 1977 Arch nat AG 5(3) 3501 reportage 3458 / Service photographique de la Présidence de la république

Le commissariat de l’exposition a été confié à Constance de Gaulmyn, conservateur du patrimoine aux Archives nationales et responsable du fonds Simone Veil et Olivier Rozenberg, enseignant et chercheur en science politique à Sciences Po (Paris) et spécialiste de la vie politique et parlementaire française et européenne

Le travail de mémoire, la défense des droits des femmes et la promotion d’une culture de la paix sont des enjeux au cœur des missions de service public de la municipalité parisienne. La Ville de Paris a donc souhaité rendre un hommage tout particulier à la personnalité et figure historique de Simone Veil, à travers une exposition à l’Hôtel de Ville de Paris.

Inauguration du Mur des noms au Mémorial de la Shoah avec J Chirac 25 jan 2005 Arch nat 688AP 501 / Serv photographique de la Présidence de la République D Noizet

► Comité d’honneur

Anne Hidalgo , Maire de Paris

, Maire de Paris Laurence Patrice , adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant

, adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant Carine Rolland, adjointe à la maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d'heure

► Remerciements particuliers

Pierre-François et Jean Veil

Les partenaires institutionnels de l’exposition,

la direction des Archives nationales et le département des archives privées,

et le Parlement Européen

Annette Wieviorka , conseillère historique

, conseillère historique Catherine Vieu-Charier , à l’initiative du projet sous la précédente mandature

, à l’initiative du projet sous la précédente mandature David Teboul, artiste invité

► Organisation :

Ville de Paris Direction de l’Information et de la Communication Département des expositions

En collaboration avec les Archives nationales

► Commissariat :

Constance de Gaulmyn, conservateur du patrimoine aux Archives nationales et responsable du fonds Simone Veil

conservateur du patrimoine aux Archives nationales et responsable du fonds Simone Veil Olivier Rozenberg, enseignant et chercheur en science politique à̀ Sciences Po (Paris) et spécialiste de la vie politique et parlementaire française et européenne.

► Scénographie :