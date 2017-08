Lundi 28 août, à 5h, coup d'envoi de la nouvelle grille de France Inter. Laurence Bloch, directrice de la station, vous présente les grands rendez-vous qui rythmeront votre écoute.

Nouvelles voix, nouveaux rendez-vous, programmes cultes : lundi 28 août, c'est la rentrée sur France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

Un 7/9 renouvelé, enrichi de nouvelles chroniques et emmené par deux surdoués de l'info et de la radio, Nicolas Demorand et Léa Salamé.

Léa Salamé et Nicolas Demorand - Le 7/9 © Radio France

Un 18/20 confié à une femme talentueuse, baroudeuse, connectée et curieuse du monde et des autres, Fabienne Sintès.

Fabienne Sintès, de 18h à 20h avec "Un jour dans le monde" et "Le téléphone sonne". © Radio France

De nouvelles signatures au premier rang desquelles Antoine de Caunes avec son nouveau magazine de Pop Culture Popopop mais aussi Claude Askolovitch pour la revue de presse du 7/9 ; Tanguy Pastureau qui rejoint la belle Bande Originale de Nagui.

Une toute nouvelle génération de journalistes et de productrices qui prennent les commandes de tranches stratégiques ou de sessions longue distance : Hélène Roussel pour le 5/7 du lundi au vendredi ; Giulia Foïs tous les samedis de 20h à 22h pour un rendez-vous cosmopolite et ouvert sur le monde ; Chrystelle André pour un magazine consacré aux nouvelles tendances musicales, le samedi de 22h à minuit en co-production avec Couleur 3.

Des week-ends profondément transformés, plus musicaux, plus éclectiques, plus culturels notamment le dimanche après-midi avec les nouvelles émissions de Zoé VarierUne Journée Particulière, et de Vincent JosseLe Grand Atelier, dont la première invitée sera Isabelle Adjani ; des week-ends dont le tempo sera donné dès 6h par Eric Delvaux et Patricia Martin entourés d'une série de nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses et de l'indéfectible Alain Baraton ; des week-ends qui accueilleront aussi et enfin des moments où l'humour sera roi, notamment avec la nouvelle émission de Daniel Morin le dimanche à 17h, Vous, les femmes dont on peut espérer le pire !!!!

À toutes ces nouveautés, il faut ajouter l’excellence et la pertinence des rendez-vous de l’info, une politique musicale renouvelée, incarnée par des concerts "Double Affiche", une fois par mois, présentés par Rebecca Manzoni et des exclusivités offertes aux auditeurs en pagaille : Arcade Fire, LCD Soundsystem, Etienne Daho ou le dernier album inédit de Barbara...

Et enfin la création de rendez-vous hors antenne « Les conférences d'Inter » destinés à partager sous une autre forme les programmes de la chaîne.

France Inter évolue, France Inter se transforme encore et toujours mais reste fidèle à ce qui fait sa différence, la liberté, la modernité, la curiosité.

Laurence Bloch, Directrice de France Inter

La grille

Cliquez sur "voir en plein écran" pour la lire

Si vous n'arrivez pas à voir la grille, cliquez-ici

