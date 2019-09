Faire de sa vie un spectacle, il en rêvait et il l'a fait. Jean-Paul Gaultier délaissera son freak show quelques heures pour rejoindre Antoine de Caunes et ses amis au Ground Control pour cette folle Nuit de la Pop Culture, jeudi 19 septembre à partir de 21h.

Jean-Paul Gaultier styliste, couturier français, et créateur de parfums, lors de la première britannique de sa revue : "Fashion Freak Show", le 23 juillet 2019 à Londres. © Getty / Mike Marsland / WireImage

Jean-Paul Gaultier, c’est "The Greatest Showman" ! Oui, comme le film avec Hugh Jackman sur la vie de P.T. (Phineas Taylor) Barnum. À quelques détails près, le premier étant que notre invité n’est pas un escroc et qu’il ne compte pas chanter sa vie à raison d’une vocalise toutes les 30 secondes, quoique...

Comme l’excentrique Barnum, il a le sens du spectacle, avec ce qu’il faut de plumes et de provocation. Comme Barnum, il a changé les codes du monde dans lequel il évolue. Le spectacle pour P.T., la mode devenue un vrai spectacle pour Jean-Paul Gaultier. Comme Barnum, il a toujours été en phase avec la rue au point de devenir le plus populaire des couturiers. Comme Barnum, il a compris que la différence est source de beauté. Mais différent de quoi d’ailleurs ?

Barnum a mis en scène Tom Pouce, une femme à barbe et produit la cantatrice Jenny Lind. Jean-Paul Gaultier a habillé Kylie Minogue, Conchita Wurst et Yvette Horner.

Barnum a mis en avant et au cœur du spectacle ce que l’on n’avait pas l’habitude de voir, Jean-Paul Gaultier aussi (tout en pensant à mettre des cônes sur les seins de Madonna).

Comme Barnum, il va faire l’objet d’un biopic pas classique. P.T. Barnum a lancé le freak show, Jean Paul Gaultier aussi : le Fashion Freak Show !

C’est aussi l’auteur d’un Hit planétaire, d’un hit national. Bon, c’est l’auteur d’un hit.

How to do that ? How to do that ? How to do that ? How to do that ? ♫ Réponse le 19.

Il est pop, il est même Popop, il est donc dans Popopop et il a naturellement sa place dans cette première Nuit de la Pop Culture au monde.

Rendez-vous donc le 19 septembre en direct sur Franceinter et sur Franceinter.fr avec l’icône pop Jean-Paul Gaultier.

