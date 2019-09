C’est ainsi que les Inrocks présentait Pedro Winter en 2014 ! Ce skateur aux cheveux longs de 44 ans a toujours baigné dans la pop culture et a été le manager du duo casqué ! Pedro Winter et quelques représentants du label Ed Banger, ambianceront la Nuit de la Pop Culture, le 19 septembre en direct de Ground Control

Le compositeur-producteur de musique électronique et directeur du label Ed Banger, Pedro Winter le 21 juin 2018 à l' Elysée pour la fête de la musique. © Maxppp / Frédéric Dugit/PHOTOPQR/LE PARISIEN

"Travail, famille, party"

C’est LE slogan trouvé par le graphiste SoMe et adopté par Pedro Winter alias Busy P pour son label Ed Banger qu’il a fondé en 2003. "Head Banger " ? D’où vient ce nom ? Et bien de ça !

L’émission de métal “HeadBanger’s Ball” sur MTV dans les années 90 dont Pedro était fan. Pop culture on vous dit…

"La Raclette"*

C’est grâce à "elle" qu’il a rencontré Gaspard Augé et Xavier de Rosnay lors d’une soirée raclette. Et entre deux pommes de terre, le duo lui a proposé un morceau (de musique, pas de fromage…).

Ce morceau c’est "Never be alone" et Le lendemain, ils étaient signés chez Ed Banger…

*Attention : Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Depuis, le duo a fait le tour de la planète et consécration absolue. Ils sont devenus les parrains de la saison 2 de Popopop !

Plus sérieusement, ils ont remporté, le saint Graal, la plus haute récompense musicale planétaire à savoir : un Grammy Award.

Ce soir-là, j'avais l'impression de voir mes deux enfants diplômés à Harvard. L'histoire pouvait s'arrêter là. A déclaré Pedro, ce papa pop.

Mais la famille Ed Banger ne s’arrête pas là.

"J'ai l'impression que Pedro est né pour être chef de tribu", c’est ce qu’a déclaré Myd, la dernière recrue d'Ed Banger. En effet, la tribu est grande : Breakbot, Cassius, Justice, Mr Oizo, Uffie, Para One, Sebastian, Myd. Tous sont signé sur le label de Pedro Winter.

Sur son bureau, une figurine de ET

La figurine date de 1982. Elle côtoie son doudou de quand il était petit et une photo avec son pote Pharrell.

Loin de l’image du producteur avec un cigare affalé dans un fauteuil en cuir, c’est ce joyeux bazar qui traîne dans la tête (et sur le bureau) de Pop Pedro. C’est dans cette chambre d’ado aux allures de boutiques de skate/vinyles que toutes les plus grosses opérations du label se dealent.

Liberté, Egalité, Dj

Ce sont les lettres que Pedro aurait pu faire graver en lettre d’or dans la cour de l’Elysée car c’est à lui que nous devons la mythique fête de la musique organisée dans la cour de l’Elysée en 2018.

Je la cherche encore et j'espère être invité une nouvelle fois pour pouvoir vous la donner .

C’était sa définition de la pop culture au micro d’Antoine de Caunes en mars dernier lors de son dernier passage dans Popopop. Arrivera-t-il à la trouver mieux cette fois-ci ? Réponse le 19 septembre.

Vous l’aurez compris, il est pop, il est même Popop, il est donc dans Popopop et il a naturellement sa place dans cette première nuit de la pop culture au monde.

Rendez-vous donc le 19 septembre en direct sur Franceinter et sur Franceinter.fr avec MAESTRO Pedro et l’écurie Ed Banger !

Aller + loin