13e édition de la Nuit européenne des musées avec plus de 3 000 lieux de rendez-vous partout en Europe. Quelques choix iconoclastes et sans prétention.

Illustration pour le jeu Sherlock Homes live Genève sur sherlockgeneve.com/ © Radio France / Gus&Co

Ce rendez-vous est devenu un succès populaire, une occasion festive dans les musées. Si vous n'avez pas d'idée, faites votre choix sur la carte interactive, ici. Sinon voici quelques considérations sur de possibles destinations.

Une nuit européenne sans l’Allemagne c’est possible

La carte interactive est déserte sur le vaste territoire allemand. Rien, nichts, nada, nothing, nenio. Pas de rendez-vous alors ? Pourtant la nuit des musées existe depuis 36 ans en Allemagne. Mais elle n’a pas lieu pendant la nuit européenne des musées. Cette année elle s'appellera "La nuit la plus longue" et ce sera le 26 août. Allo, Angela ?

C’est en Suisse qu’on va vraiment se marrer

A Genève c'est Alice au pays des merveilles qui donne le ton. La ville sera le théâtre d'un grand jeu urbain et interactif : Sherlock Holmes Live. Mettez vous dans la peau du célèbre détective et résolvez l'énigme Némésis.

Le Musée d’art et d’histoire célèbre son non anniversaire avec une soirée sur le thème d’Alice. Happening, musique, speed dating, il se concentrera surtout sur le sourire du chat de Cheschire. L'occasion d'aller trouver quelques sourires mystérieux dans l'histoire de la peinture. A Genève, ils n'ont pas celui de la Joconde, mais ils en possède quelques autres.

La destination la plus kitsch

Affiche pour la nuit européenne des musées 2017 à Capri © Radio France / -

A la villa Lysis à Capri au large de Naples, le programme annonce un spectacle dont le titre fleure bon le miel : " La jeunesse d’amour".

On n’y avait pas pensé

Museu d'Archeologiqa de Catalunya © Radio France / -

En Espagne le laboratoire de momification du Museu d’Arqueologia de Catalunya est ouvert aux enfants. Momifier, ça s'apprend !

Pour ceux qui ont connu l’ex-Yougoslavie

La Republika Srpska est l'une des trois entité de la Fédéréation de Bosnie Herzégovine. Avoir été en Republika Srpska, alors que des maisons sortaient à peine de terre pour loger des Serbes de Bosnie nouvellement installés dans une entité naissante à la fin des années 90, y avoir visité des maisons tenant à peine debout, des habitants en quête de bois pour se chauffer, des malades sans médicaments, et s’y rendre aujourd’hui pour y sentir la chaleur d’un concert ou d’un spectacle. Le musée d’art contemporain de Republika Srpska de Banja Luka existe donc sur cette terre d’amertume et de violence.

De son côté, la Serbie a l'air de faire beaucoup d'efforts pour que l'on connaisse mieux ses musées. Le projet "Musées de Serbie, dix jours de 10 à 10" les inclut dans les différentes manifestations internationales comme la semaine nationale des musées.

Chercher César à Bath en Angleterre

Les bains romains de Bath © Radio France / Diliff - CC

Ne pas aller à Londres, ne pas se souvenir des Beatles, ne pas vouloir en savoir plus sur les warrooms de Churchill, mais aller à Bath. Là se trouve les bains romains où plusieurs concerts sont programmés. Le site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas un musée. Et alors ?

