Vos étagères sont pleines de bouquins qui s'empilent. Les lus et les non lus se mélangent ? Et dans tout cela, vous ne savez plus quoi lire ? On a fait une liste des applications qui peuvent vous aider à l'occasion des Nuits de la lecture qui commencent le 20 janvier.

Les Nuits de la lecture se déroulent dans toute la France durant quatre jours, du 20 au 23 janvier 2022. Une invitation à la lecture, à l'échange et à l'écoute des textes. Mais au-delà de ces trois jours, il semble que "les lecteurs manquent de recommandations", c'est en tout cas l'avis de Khalil Mouna, l'un des fondateurs de l'application Gleeph. De plus en plus d'applis se vantent pourtant de donner des conseils et de mettre les lecteurs en réseau. Voici notre sélection d'outils numériques pour vous y retrouver.

Les applis qui vous aident à ranger votre bibliothèque et à partager vos lectures

Ma Bibliothèque, Classbook et BookBuddy : ce sont des applications où l'on classe ses livres, on fait des catégories de lus et non lus, et de livres prêtés (pour ne pas les perdre de vue). BookBuddy est plus utilisé chez les professionnels, notamment des professeurs qui gèrent des bibliothèques de classes.

Collibris est une application gratuite, où vous aurez accès à une vraie bibliothèque ! Vous pouvez classer vos titres sur une étagère, par catégories de votre choix. C'est à la fois un réseau social pour échanger des avis et des idées, et comme les bons vieux clubs de nos grands-mères, on peut aussi recevoir par la poste un colis de livres d'une valeur de 24 euros. La différence avec les clubs du siècle dernier, c'est que c'est la surprise, on ne sait pas par avance ce qu'il y aura dans le colis.

Les réseaux sociaux avec accès aux sites d'achat

Babelio : Tout en haut de la liste des sites de recommandations en France, il faut mettre Babelio. Près de 2,5 millions de personnes consultent ce réseau qui recense les titres que ses membres apprécient, et recueillent les commentaires critiques. Chez Babelio, la plus grosse part des utilisateurs sont des femmes de 35 ans environ, de grandes consommatrices de la production littéraire du moment, et ce sont les nouveautés qui sont en tête des sujets d'échanges. Sur Babelio, on est dirigé vers des sites de vente de livres.

Gleeph permet de scanner tous les codes barres de vos livres pour les ranger par catégories, les critiques, et échanger les commentaires avec d'autres lecteurs. Gleeph dispose de 400.000 abonnés qui ont scanné les QR codes de leurs livres, ce qui représente un stock de 18 millions d'ouvrages, soit une moyenne de 45 par bibliothèque individuelle. Qui sont ces lecteurs ? "Majoritairement des 18 -30 ans qui lisent de tout", répond Khalil Mouna. Gleeph dirige ses utilisateurs vers des librairies ou des bibliothèques.

Glose a été l'une des premières sur le marché après l'incontournable Babelio. Réseau social et librairie, il permet aussi gratuitement de lire tous les livres dans le domaine public, avec en plus un volet dédié pour les professeurs. Glose a été racheté l'an dernier par Medium, plateforme américaine de création et de diffusion de contenus digitaux d'auteurs à titre personnel.

Des conseils et libre à vous d'aller acheter ou pas

Love for livres est un site plus qu'une appli qui vous demande d'abord de quelle humeur vous êtes, ce que vous avez envie de ressentir, pour vous recommander une série de romans. Ingénieux, et de grande qualité. L'équipe s'inspire de la biothérapie découverte par l'américaine Sadie Peterson Delaney.

Un Texte Un Jour est une appli pour les amoureux de littérature classique, très pressés. L'appli propose de découvrir des textes, extraits d'ouvrages tombés dans le domaine public, avec une petite bio de l'auteur. L'appli est ludique, elle propose des jeux de questions-réponses. Une manière de réviser ses classiques ou de se faire une culture et avoir quelques références en stock.

Les applis qui vous proposent de lire des histoires écrites uniquement pour elles

Wattpad : c'est la mère des applis, celle que les jeunes ont adopté très vite pour assouvir leur besoin d'écriture et d'imaginaire. C'est le jardin d'Éden des amateurs de fan fictions. On y lit des histoires écrites sous forme de feuilleton, on les commente, et la communauté fait évoluer ainsi le cours des histoires. Un vrai terrain d'entrainement pour ceux qui veulent tester le pouvoir magique de l'écriture.

Rocambole : c'est une appli montée par des éditeurs français à la recherche des lecteurs habitués à Wattpad, des jeunes qui lisent sur le smartphone des histoires qui tiennent en alerte de jour en jour. Si Wattpad permet la "création de texte" en direct, sans filtre de correction, Rocambole, assure le travail d'édition et paie des à-valoir à ses auteurs.