"Oli" est un podcast destiné aux enfants, et constitué d'une collection d'histoires originales imaginées et racontées par des auteurs contemporains comme Katherine Pancol avec "Le lion qui se lamentait", ou quand le lion devint le roi des animaux grâce à un cache-nez.

Oli - "Le lion qui se lamentait", une histoire de Katherine Pancol © Radio France

Katherine Pancol a déjà eu plusieurs vies : professeur de lettres classiques, de français-latin à Lausanne, puis journaliste où, comme elle le dit, elle apprend "la musique des mots". Un jour, un éditeur la remarque et lui propose d'écrire un roman : ce qu'elle fait en 1979, avec Moi, d'abord. Un premier livre et déjà, un premier succès. De nombreux autres suivront...

Avec la série Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues et Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, elle est devenue un des plus grands phénomènes d'édition des dix dernières années en France (plus de 6 millions d'exemplaires vendus !) et dans le monde (elle est traduite dans 29 pays dont les Etats-Unis).

"Le lion qui se lamentait"

Pour la série de podcast Oli, la romancière a imaginé Le lion qui se lamentait : comment le lion devint le roi des animaux grâce à un cache-nez…

10 min Le lion qui se lamentait Par Katherine Pancol

Où trouver les autres histoires d'Oli ?

Le podcast Oli est à télécharger via RSS ici ou via iTunes là.

Vous y trouverez les histoires imaginées par Alain Mabanckou, Alice Zéniter, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Katherine Pancol, Geneviève Brisac, Yannick Haenel... Les premiers contes sont à retrouver ici... et d'autres apparaîtront dans les semaines à venir !

Le podcast Oli est disponible sur l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange

L'équipe derrière "Oli"

La série originale a été pensée et produite par : Léonard Billot, avec à la réalisation : Lola Costantini. Le générique est signé Charles de Boisseguin, le leader du groupe « L'impératrice ».