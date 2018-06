Recette extraite de l'ouvrage "Brousse du Rove - L'appel des collines" de Mayalen Zubillaga (Editions de l'épure)

Brocciu © AFP

Ingrédients

5 ou 6 brousses du Rove

8 oeufs

Crème fraiche

Sel

Feuilles de menthe ou de basilic

Natascha Duverdier préconise d’ajouter les brousses sur l’omelette au dernier moment, ce qui magnifie prodigieusement

Ce plat est simple et familial.

Commencez par démouler 5 ou 6 brousses du Rove, puis mélangez-les rapidement avec un peu de sel et quelques feuilles de menthe ou de basilic ciselées. Dans un bol, battez légèrement 8 oeufs avec 2 cuillerées de crème et du sel. Faites chauffer un filet d’huile dans une poêle, versez-y les oeufs et laissez-les prendre sur feu doux en les mélangeant. Laissez ensuite dorer le fond sans toucher.

Quand l’omelette est bien colorée au-dessous mais encore un peu baveuse sur le dessus, ajoutez la brousse, poivrez et arrosez avec un filet d’huile.

Pliez l’omelette, puis mettez un couvercle et laissez chauffer pendant une dizaine de secondes, pas plus. Faites glisser l’omelette sur un plat et servez-la sans tarder, avec du pain croustillant.

