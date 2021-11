Depuis la rentrée, l'université de Liverpool accueille des étudiants en Master sur les Beatles. Ils planchent sur l'influence du groupe sur la ville et inversement. Des cours qui parlent également de l'impact culturel mais aussi de l'industrie musicale et des conséquences touristiques. Les fans sont au rendez-vous.

Le Dr Michael Jones face à ses élèves à l'Université de Liverpool © Radio France / Richard Place

On ne chante pas à tue-tête, on ne passe pas de disques. C’est un cours universitaire, tout ce qu’il y a de plus classique. Le prof face aux élèves. Ce jour-là, il raconte le bouleversement de l’industrie musicale dans les années 60. Dom suit avec attention. Il veut enseigner l’histoire de la musique. À 27 ans, il a déjà douze ans de passion pour les Beatles derrière lui. Une passion qui dicte son existence.

Dom étudie les Beatles dans l'optique de devenir professeur à son tour. © Radio France / Richard Place

"J’ai déménagé ici pour voir à quoi ressemblait cette ville à travers les yeux des Beatles" raconte-t-il. "Puis j’ai rencontré ma femme, on a eu des enfants, tout s’est enchaîné. Sans les Beatles originaires de Liverpool, je ne serais pas à Liverpool en train d’étudier les Beatles. C’est un cercle."

Le Dr Michael Jones diffuse quelques extraits de temps à autre pour appuyer son propos. Avec son groupe Latin Quarter, il a connu plusieurs petits succès dans les années 1980, mais c'est bien comme spécialiste de l’économie de la musique et des Beatles qu’il intervient.

Je n’imagine pas un Master sur Nirvana ou sur les Rolling Stones. Je ne minimise pas leur poids, mais il y a un effet culturel durable avec les Beatles. Ce n’est pas seulement un groupe, c’est un phénomène dans le temps. Très peu de chanteurs ou de groupes peuvent être étudiés comme ça.

Un incubateur musical

Le cours insiste sur la relation entre Liverpool et le phénomène musical qui a rythmé les soixante dernières années. "Depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été très simple, souligne le Dr Michael Jones. Il y a même eu des périodes d'hostilité envers les Beatles ici, même si aujourd'hui, nous sommes dans une symbiose chaleureuse. Nous étudions cette évolution, cette dynamique."

Le paradoxe étrange, c'est de constater que Liverpool a violemment décliné au moment exact où les Beatles atteignaient des sommets de popularité.

À la fin des années 1950, Liverpool dispose d'un formidable "circuit" pour les nouveaux groupes de rock. Lennon et sa bande en profitent. "La ville était comme un incubateur pour les bébés du rock n' roll, s'enthousiasme le professeur. Comme nulle part ailleurs au Royaume-Uni."

Susan vit un rêve éveillé. Cette Américaine a décidé de s’installer dans le nord de l'Angleterre et de s’inscrire à ce cours pour parfaire sa connaissance des Beatles. Elle n'a pas du tout l'intention ensuite de rentrer chez elle. "Absolument, je veux rester à Liverpool. Je peux avoir un visa de deux ans pour travailler ici à la fin de ce cours et je vais le faire. Quel endroit merveilleux ! Si je suis serveuse dans une gargote à Strawberry Field, ça me va. Je veux juste être là où sont les Beatles." Avec ce diplôme, l’université promet des débouchés dans la musique, la culture et le tourisme.