Retrouvez les plus belles phrases du comédien Francis Huster, de la rappeuse Casey, de l'auteure et dessinatrice Pénélope Bagieu, de la chanteuse Lynda Lemay et de l'écrivaine Clara Dupont-Monod au micro de Augustin Trapenard.

"On atteint le naturel avec la clé des portes de son âme" - Francis Huster dans Boomerang cette semaine © Getty / gruizza

Réécoutez le mix du best-of de Boomerang réalisé par Géro Imbert :

13 min Le best-of de Boomerang du vendredi 12 novembre 2021 Par Géro Imbert

Francis Huster

Le metteur en scène et 463e sociétaire de la Comédie Française vient de faire paraitre "Poquelin contre Molière" (Armand Colin) et son "Dictionnaire amoureux de Molière" (Plon) à l'approche du 400e anniversaire de Molière. Réécoutez Francis Huster faire revivre Molière au micro d'Augustin Trapenard :

FH : "Ce que je voudrais, c'est que Molière nous parle. Il faut absolument différencier Jean-Baptiste Poquelin, l'écrivain, et Molière le comédien.

Molière n'est pas classique. Molière doit appartenir à la jeunesse

Les jeunes doivent réinventer Molière en faisant de chaque rôle de Molière leurs propres particularités. Ils doivent créer leurs rôles et c'est leur propre vie privée qui doit être sur scène, leurs émotions".

CARTE BLANCHE - Francis Huster lit un passage du Misanthrope, Acte V, scène 2 (1666) :

33 sec Francis Huster lit Molière - Extrait du "Misanthrope" (Acte V, scène 2) Par Augustin Trapenard

Casey

Dix ans après "Libérez la bête", elle s'est toujours inscrite à part et a su imposer son style atypique sur la scène du rap français. Elle est en tournée dans toute la France en ce moment avec son groupe Ausgang après la sortie de son album, "Gangrène". La rappeuse s'est confiée dans Boomerang :

C : "Pour moi et pour la diaspora afro antillaise en général, Kassav', c'est énorme. C'est le plus grand groupe français, ceux qui ont remplit le plus de stades, ceux qui détiennent tous les records en France. Pourquoi ? Parce que dès le départ, ils sont arrivés comme ils étaient.

La musique quelle qu'elle soit permet aux gens de rester vivants

Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une expérience à partir de laquelle on peut être universel".

CARTE BLANCHE - Casey interprète "Rêve illimité"

Pénélope Bagieu

Après son best-seller mondial "Culottées", elle livre, avec "Les Strates" (Gallimard jeunesse) son premier récit autobiographique, rythmé au gré de ses histoires d'enfance par lesquelles elle explique comment elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. La dessinatrice était au micro d'Augustin Trapenard :

PB : "Ces histoires de BD, c'étaient un peu mes récrés. Je trouvais ça facile et agréable de les écrire".

J'aimais bien l'idée que je mette en dessins des souvenirs que je connais par cœur

Carte blanche - "Quelqu'un a forcément envie de lire ton histoire en bande dessinée"

Lynda Lemay

Elle s'était fixée un objectif : réaliser 11 albums en 1111 jours. En voilà déjà cinq. Il n'en manque plus que six. Elle était à l’Olympia jeudi pour démarrer sa tournée française. La guitariste, compositrice et chanteuse Lynda Lemay était dans Boomerang :

LL : "Il y a beaucoup de Meat Loaf dans ma façon de composer de la musique, avec des mélodies presque exagérées à n'en plus finir.

Si j'avais eu la voie pour, je serais devenue une rockeuse !

Les premières chansons que j'ai écrites dans ma tête, c'était pour que Johnny Hallyday les chante. Ce n'est que plus tard que j'ai décidé de me faire plaisir et que j'ai compris que pour m'aider à comprendre les choses j'avais besoin de les écrire".

🎬 CARTE BLANCHE - Linda Lemay reprend ”La chanson des vieux amants” de Jacques Brel

Clara Dupont-Monod

Elle l'une des reines de cette rentrée littéraire après avoir remporté le prix Landernau des lecteurs et le prix Fémina, pour son roman S’adapter (Stock) où elle raconte l’histoire d’un enfant malade et les émois que cela peut provoquer au sein d'une fratrie. Clara Dupont-Monod est venue partager sa passion pour la plume aux côtés d'Augustin Trapenard. Retrouvez l'intégralité de son entretien.

C D-M : "Je reste persuadée qu'on est l'enfant d'un lieu et que le lieu vaut très souvent pour parenté […]

"L'orage n'est jamais loin. La tempête est à portée de main. On ne la voit pas venir. Il faut se méfier d'un ciel qui noircit, d'un vent qui est plus frais. Ça vous donne un état de veille et ce n'est pas très étonnant, finalement, parce que je me rends compte que s'adapter, c'est l'histoire d'un état de veille" […]

Si je n'écris pas, je vivrai moins bien

🎧 SUIVRE - La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod dans Par Jupiter

🎧 SUIVRE - Livre et châtiment, par Clara Dupont-Monod où elle revisite les grands classiques et fait résonner toute leur modernité

